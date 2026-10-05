Instalada Comisión Especial para la reforma parcial de la Ley contra el Odio

Este lunes, desde el Salón de los Escudos de la Asamblea Nacional (AN), fue instalada la Comisión Especial para la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, la cual está encabezada por el primer vicepresidente de la AN, el diputado Pedro Infante.

En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) detalló que ya se cuenta con una ruta jurídica definida, por lo que esta misma jornada comenzará la redacción del texto para su debate.

Precisó que, durante la actividad, se realizó la revisión de dos instrumentos legales. El primero fue la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, y el segundo es la norma que regula la vigencia de los actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente, aprobada en diciembre de 2020.

En este sentido, indicó que a partir de hoy inicia el trabajo técnico enfocado en la evaluación del articulado para estructurar el proyecto de reformas.

«Hemos, además, establecido una metodología mínima de trabajo de acuerdo a lo que establece este mecanismo legal para la reforma de esta ley. Haremos el proyecto de reforma de ley, este se remitirá cuando ya esté aprobado por esta Comisión Especial a la Sala Constitucional del TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) quien dará el ok la validación de este proyecto, para llevarlo a primera discusión», afirmó el parlamentario.

Recordó que, tras la aprobación del texto en el Parlamento, la propuesta irá a consulta pública, tal y como lo establece el artículo 211 de la Carta Magna.

«Hemos definido una ruta que por supuesto traerá consigo el encuentro, el debate, la revisión con distintas instancias de la sociedad venezolana, sectores sociales del país», aseveró Infante.

La modificación del texto, explicó, se presenta como una oportunidad para unir al país en torno a valores de paz y convivencia democrática, destacando que la articulación entre todos los sectores políticos es fundamental para estructurar una norma que contribuya al bienestar del pueblo.

«Estamos todos de acuerdo en el primer debate, que esta ley debe tener un nuevo nombre, debe contar con un nuevo nombre más propositivo, más para la educación, más para la formación, más para prevenir hechos de violencia, para prevenir la intolerancia en la política», agregó.

En la rueda de prensa, Pedro Infante destacó que esta iniciativa se da en un momento relevante de la historia nacional, en el cual la presidenta Delcy Rodríguez ha llamado en reiteradas ocasiones al reencuentro entre venezolanos, impulsando mecanismos entre los que resaltó el Programa por la Convivencia Democrática por la Paz, creado en enero de este año, así como el impulso de la Ley de Amnistía.

«La Asamblea Nacional acompañó la aprobación de la Ley de Amnistía, la designación del nuevo fiscal General de la República, la designación de la nueva defensora, iniciamos el proceso de renovación de magistrados y magistradas que forman parte del Tribunal Supremo de Justicia y ahora la presidenta Delcy Rodríguez propone al país esta propuesta de reforma parcial de la ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia», rememoró.

Cabe recordar que el pasado 29 de septiembre, la mandataria nacional solicitó al Poder Legislativo trabajar en la modificación parcial del instrumento con el fin de avanzar hacia una nueva etapa de interacción ciudadana.

En este contexto, el legislador recalcó que la jefa de Estado ha expresado su preocupación por la aplicación inadecuada de este marco normativo, señalando que ha existido un uso desmedido en ciertos casos.

A pesar de esto, puntualizó el dirigente, se ha reafirmado el respaldo a los principios fundamentales del texto, que abarcan la justicia, la tranquilidad social, el entendimiento y la democracia.

«El objetivo central es reconstruir la confianza en las instituciones, dinamizar la vida democrática del país. Estamos en un proceso de reconstrucción, de recomposición, de reconocimiento de todas y de todos, hay que decirlo, y en ese proceso y en ese esfuerzo continuaremos dando nuestro aporte, desde la Asamblea Nacional», enfatizó.

Finalmente, subrayó la importancia de la despenalización y la necesidad de definir claramente ciertos términos legales para asegurar su correcta implementación.

«Tenemos la opción o de mirar al frente y construir un futuro con respeto, con tolerancia, con apego a la ley, a la constitución, donde reconozcamos la diversidad de los actores políticos, donde nadie se ocupe de la promoción del odio, de instigación del odio, ni la promoción de la violencia. Eso es ver al futuro, o nos quedamos viendo por los retrovisores», concluyó.