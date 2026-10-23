Instalan Comité de Postulaciones Judiciales

Este viernes se realizó la instalación del Comité de Postulaciones Judiciales, el cual fue juramentado este jueves durante sesión de la Asamblea Nacional (AN).

El encuentro, estuvo liderado por el presidente de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales, Giuseppe Alessandrello, quien informó que, posterior a la conformación del comité, se comenzará con la convocatoria para la elaboración del cronograma de actividades, tal como lo contempla la Ley del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“El Poder Judicial es la institución que va a garantizar la paz entre nosotros”, expresó, al tiempo que explicó que la planificación contemplará los lapsos para la convocatoria de postulaciones, las evaluaciones, los descargos de impugnaciones y la presentación ante el Parlamento de la lista de elegibles.

Asimismo, destacó la importancia del Poder Judicial para garantizar la paz y señaló que este comité cumplirá los plazos previstos en la ley para culminar su labor.



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