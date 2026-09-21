Delcy Rodríguez se reúne con presidente del Banco Mundial en Nueva York.
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Jefa de Estado se reúne en Nueva York con el presidente del Banco Mundial

La mandataria Delcy Rodríguez ha sostenido reuniones al margen de la Asamblea de la ONU con el presidente del BID y la directora gerente del FMI

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La presidenta Delcy Rodríguez sostuvo este lunes un encuentro en Nueva York con el presidente del grupo del Banco Mundial, Ajay Banga, al margen de la Asamblea General de la ONU.

Esta reunión forma parte de los esfuerzos por normalizar las relaciones con el sistema financiero internacional y fomentar la cooperación multilateral para apoyar la economía nacional.

Nuevas vías de cooperación técnica y financiera

La reunión se centró en explorar nuevas vías de cooperación técnica y financiera, bajo la nueva visión estratégica que el Banco Mundial ha impulsado bajo la gestión de Banga.

“Al cierre del encuentro, tanto la presidenta Rodríguez como Ajay Banga consideraron esta reunión bilateral como un paso positivo hacia el restablecimiento de una relación de trabajo próspera y constructiva”, citó prensa presidencial en una nota de prensa.

Durante su jornada de trabajo en Estados Unidos, la agenda económica también incluyó reuniones con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional.

La jefa de Estado estuvo acompañada por el canciller de la República, Félix Plasencia, el viceministro para Europa y Norteamérica de la Cancillería venezolana, Oliver Blanco, miembros del Ejecutivo Nacional, así como por integrantes de la misión permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas.

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