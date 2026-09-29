Jefa de Estado: solicité revisar la ley contra el odio tras reconocer un uso abusivo en el pasado

La presidenta Delcy Rodríguez informó sobre el envío a la Asamblea Nacional (AN) de una propuesta para la reforma parcial de la “Ley contra el Odio, por la Convivencia Democrática y la Tolerancia”. Durante su intervención, manifestó que la norma “lamentablemente fue mal aplicada” y que se hizo un “uso abusivo” de la misma en el pasado.

Pese a los señalamientos, afirmó mantener su fe en los principios fundamentales de la legislación, orientados a la tolerancia, el respeto a la diversidad y la convivencia pacífica. En ese sentido, la mandataria hizo un llamado a la ciudadanía a sustituir la intolerancia por la convivencia pacífica y solicitó la colaboración directa del sector comunal para preservar la paz democrática.

«Llamo al pueblo a sustituir el odio por el amor», expresó la presidenta, al precisar que es la única vía de aislar a los violentes.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante un encuentro con caficultores y voceros comunales en el municipio Ospino, estado Portuguesa, donde la jefa de Estado encabezó una asamblea con productores agrícolas de la región.

La reforma de la Ley contra el Odio

El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática respaldó este martes la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, impulsada por la presidenta de la República, Delcy Rodríguez.

Mediante un comunicado, publicado en sus redes sociales, la instancia señaló que “la decisión de avanzar en la despenalización de las conductas previstas en este instrumento normativo representa un paso importante y necesario hacia la transformación del sistema de justicia penal en Venezuela”.

El Programa destacó que la reforma plantea un espacio para el debate seguro y reiteró su llamado a continuar promoviendo acciones orientadas a la paz y la convivencia democrática.