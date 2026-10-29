Johann Álvarez se reunió con embajadores de la UE y Catar en EEUU

El encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos, Johann Álvarez, sostuvo una reunión con la embajadora de la Unión Europea (UE) en ese país, Jovita Neliupšiené, y otra con el embajador de Catar, jeque Meshal bin Hamad Al Thani, para abordar las relaciones bilaterales.

A través de sus redes sociales, Álvarez señaló que el encuentro permitió conversar sobre “las oportunidades para seguir avanzando en el diálogo político y la cooperación”.

El diplomático destacó que, bajo el liderazgo de la presidenta Delcy Rodríguez, el Gobierno nacional continúa impulsando el diálogo y el entendimiento con actores internacionales para fortalecer los vínculos y avanzar hacia una relación que genere beneficios concretos para los pueblos.

En el encuentro con el embajador jeque Meshal bin Hamad Al Thani, conversó sobre las relaciones de amistad y las oportunidades de cooperación entre ambos países.

El diplomático transmitió, en nombre del Ejecutivo, el agradecimiento al Gobierno y al pueblo de Catar por el apoyo y la solidaridad brindados al Gobierno y al pueblo venezolano tras los sismos ocurridos en el país.