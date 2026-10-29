El encargado de negocios de Venezuela en EEUU, Johann Álvarez, en la reunión con el embajador de Catar, jeque Meshal bin Hamad Al Thani, para conversar sobre las relaciones de amistad entre ambos países. Foto: Ig @ johannalvarez08
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Johann Álvarez se reunió con embajadores de la UE y Catar en EEUU

Los diplomáticos abordaron las relaciones bilaterales y la cooperación

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El encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos, Johann Álvarez, sostuvo una reunión con la embajadora de la Unión Europea (UE) en ese país, Jovita Neliupšiené, y otra con el embajador de Catar, jeque Meshal bin Hamad Al Thani, para abordar las relaciones bilaterales.

A través de sus redes sociales, Álvarez señaló que el encuentro permitió conversar sobre “las oportunidades para seguir avanzando en el diálogo político y la cooperación”.

El diplomático destacó que, bajo el liderazgo de la presidenta Delcy Rodríguez, el Gobierno nacional continúa impulsando el diálogo y el entendimiento con actores internacionales para fortalecer los vínculos y avanzar hacia una relación que genere beneficios concretos para los pueblos.

En el encuentro con el embajador jeque Meshal bin Hamad Al Thani, conversó sobre las relaciones de amistad y las oportunidades de cooperación entre ambos países.

El diplomático transmitió, en nombre del Ejecutivo, el agradecimiento al Gobierno y al pueblo de Catar por el apoyo y la solidaridad brindados al Gobierno y al pueblo venezolano tras los sismos ocurridos en el país.

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