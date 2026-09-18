Jorge Arreaza: hay voluntad política para recuperar los activos de Venezuela

El diputado Jorge Arreaza afirmó este viernes que uno de los temas en desarrollo en la mesa de diálogo entre las delegaciones del Gobierno y de la Asamblea Nacional de 2015 está relacionado con la recuperación de los activos del país en el exterior.

«Hay una voluntad política de ambas delegaciones en la mesa de diálogo donde expresamente se solicita que esos recursos vuelvan a su origen y a sus dueños legítimos en Venezuela», expresó durante el programa Entre Comunes, transmitido por Radio Negro Primero.

El parlamentario, integrante de la mesa de diálogo nacional, explicó que estos recursos serán para atender a las familias que perdieron sus viviendas en el doblete sísmico del pasado 24 de junio, para invertir en las viviendas y para fortalecer el sistema eléctrico nacional.

Por otro lado, habló sobre los avances alcanzados en la primera ronda del diálogo nacional, entre ellos los acuerdos orientados a la atención de las consecuencias del doble terremoto y a la transformación del sistema de justicia venezolano.

Además, detalló que uno de los principales compromisos asumidos en las conversaciones ya empezó a materializarse con la reforma del artículo 65 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), indicando que forma parte de una serie de acciones acordadas entre Gobierno y oposición para fortalecer la institucionalidad.

En la víspera, el presidente del Parlamento, diputado Jorge Rodríguez, informó sobre el inicio del segundo ciclo de diálogo con la delegación de la Asamblea Nacional de 2015. El anuncio lo realizó mediante sus cuentas en redes sociales sin ofrecer mayores detalles.