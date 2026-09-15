Jorge Rodríguez conversó con representante de Reino Unido sobre los avances en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, aseguró que la reunión con la directora para las Américas del Foreign Office, Harriet Thompson, fue provechosa y sirvió como espacio para conversar sobre los avances que ha tenido Venezuela en materia de inversión, política y de diálogo.

A través de un video publicado en las redes sociales, el máximo representante del parlamento venezolano, junto con el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia, indicó que fue «una muy importante reunión», al mismo tiempo que auguró un futuro de crecimiento económico para Venezuela.

«Compartimos la posición de Venezuela con respecto a los diálogos políticos, sociales y sobre el tema de los avances que ha habido en los últimos días en materia de inversión petrolera, inversión gasífera y cómo se va a representar en un importante crecimiento económico de Venezuela de manera muy rápida», indicó el diputado.

Asimismo, señaló que durante la reunión se le plantearon los distintos procesos de diálogo que se están llevando a cabo en el país con el fin de promover la paz y el reencuentro político.

Para finalizar sus palabras, el presidente de la AN agradeció a Thompson por la receptividad durante el encuentro y aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a la población: «Queremos decirle a Venezuela que ha habido buenas noticias para nuestro país y para nuestro pueblo».

Agradecimiento de la presidenta Delcy Rodríguez

Luego de culminada la reunión, la presidenta Delcy Rodríguez agradeció al presidente del parlamento por su disposición en promover las relaciones entre Venezuela y el Reino Unido.

«Agradezco al doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, por sumar esfuerzos y gestiones en favor de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y el Reino Unido, durante su reciente visita a ese país», escribió la mandataria junto con el video del parlamentario.