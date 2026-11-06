Venezuela y EEUU refuerzan lazos diplomáticos / Foto: redes sociales
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Jorge Rodríguez destaca lazos de cooperación entre Venezuela y EEUU

El presidente de la AN resaltó los vínculos entre ambos gobiernos como vía para la estabilidad y prosperidad

Ariadna Eljuri
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El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, asistió este jueves a un acto con motivo de la celebración del 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos (EEUU).

A través de sus redes sociales, el parlamentario manifestó que asistió tras atender una invitación del encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, John Barrett.

  • El presidente de la Asamblea Nacional asistió a la celebración del 250 aniversario de la independencia estadounidense/ Fotos: Jorge Rodríguez/ Redes sociales
  • El presidente de la Asamblea Nacional asistió a la celebración del 250 aniversario de la independencia estadounidense/ Fotos: Jorge Rodríguez/ Redes sociales
  • El presidente de la Asamblea Nacional asistió a la celebración del 250 aniversario de la independencia estadounidense/ Fotos: Jorge Rodríguez/ Redes sociales
  • El presidente de la Asamblea Nacional asistió a la celebración del 250 aniversario de la independencia estadounidense/ Fotos: Jorge Rodríguez/ Redes sociales

El parlamentario expresó su complacencia por la invitación y resaltó la importancia de mantener los lazos de cooperación entre ambas naciones.

«Los estrechos lazos de cooperación entre nuestros gobiernos, son herramienta fundamental para la estabilidad y la prosperidad de toda nuestra gente», manifestó Rodríguez.

Venezuela y EEUU avanzan en una nueva etapa de relaciones diplomáticas y comerciales. En los últimos meses, se han suscrito diferentes acuerdos estratégicos, enfocado en la reconstrucción económica, captación de inversiones y reactivación comercial

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