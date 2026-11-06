Jorge Rodríguez destaca lazos de cooperación entre Venezuela y EEUU

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, asistió este jueves a un acto con motivo de la celebración del 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos (EEUU).

A través de sus redes sociales, el parlamentario manifestó que asistió tras atender una invitación del encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, John Barrett.

El presidente de la Asamblea Nacional asistió a la celebración del 250 aniversario de la independencia estadounidense/ Fotos: Jorge Rodríguez/ Redes sociales

El presidente de la Asamblea Nacional asistió a la celebración del 250 aniversario de la independencia estadounidense/ Fotos: Jorge Rodríguez/ Redes sociales

El presidente de la Asamblea Nacional asistió a la celebración del 250 aniversario de la independencia estadounidense/ Fotos: Jorge Rodríguez/ Redes sociales

El presidente de la Asamblea Nacional asistió a la celebración del 250 aniversario de la independencia estadounidense/ Fotos: Jorge Rodríguez/ Redes sociales

El parlamentario expresó su complacencia por la invitación y resaltó la importancia de mantener los lazos de cooperación entre ambas naciones.

«Los estrechos lazos de cooperación entre nuestros gobiernos, son herramienta fundamental para la estabilidad y la prosperidad de toda nuestra gente», manifestó Rodríguez.

Venezuela y EEUU avanzan en una nueva etapa de relaciones diplomáticas y comerciales. En los últimos meses, se han suscrito diferentes acuerdos estratégicos, enfocado en la reconstrucción económica, captación de inversiones y reactivación comercial