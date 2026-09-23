Jorge Rodríguez: Venezuela escogió el camino de la paz, la concordia y la diplomacia

Durante la sesión ordinaria de este miércoles realizada para aprobar el «Acuerdo en respaldo a la participación de la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU)» el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, señaló que a través de esta intervención de la mandataria nacional, el país está optando de manera firme por la vía del entendimiento político y el derecho internacional frente a las presiones externas.

«Venezuela escogió el camino de la paz, la concordia, la diplomacia y el camino de la negociación», afirmó el parlamentario al valorar la actuación de la jefa de Estado en el organismo multilateral.

Durante su intervención, reflexionó sobre la complejidad de la dinámica del debate político en la actualidad y su constante necesidad de eludir provocaciones que buscan alterar la paz del país frente a los discursos desestabilizadores.

«Si nos hubiéramos refugiado en los argumentos de la guerra, ¿cuántos muertos estaríamos contando?. Escogimos la diplomacia, que ya está dando frutos reales y verdaderos», expresó el jefe del Poder Legislativo al resaltar la victoria de la paz.

En su discurso, el representante parlamentario desestimó los cuestionamientos de algunos sectores de la oposición y reiteró que la agenda internacional busca afianzar el bienestar general de la población. «Este día tiene que ser recordado como un día en que Venezuela, ante el mundo, marcó la pauta y el compromiso para que más temprano que tarde, recuperemos la vida plena que se merecen nuestros hijos y nuestras hijas», subrayó. «Se pueden morir de toda la envidia que se quieran morir, pero la verdadera protagonista de esta 81 reunión de Naciones Unidas es la República Bolivariana de Venezuela y su presidenta, Delcy Eloína Rodríguez», agregó.

Asimismo, calificó como un hecho histórico que una mujer nacida en Venezuela sea la primera presidenta de la República. El parlamentario recordó la firmeza de la mandataria ante los centros de poder mundial: «La presidenta Delcy Rodríguez dijo que si le tocara entrar a Washington, lo haría de pie, caminando, con la soberanía intacta y la independencia intacta, y ocurrió exactamente así».

El titular del Legislativo enfatizó que la constancia en la búsqueda de acuerdos pacíficos también ha requerido soportar constantes campañas de desinformación y ataques mediáticos. «No saben cuántos sapos nos hemos tragado, cuando aparecen todos esos bulos, esas mentiras, todos esos insultos», aseveró.

El acuerdo aprobado por la plenaria respalda la agenda diplomática desplegada por el Ejecutivo en la ONU y refrenda el compromiso del Poder Legislativo con la preservación de la paz nacional y la soberanía del país.

Durante la sesión ordinaria del Parlamento, la diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), América Pérez, calificó la jornada como un logro de unidad nacional y destacó la presencia de Venezuela en el escenario multilateral.