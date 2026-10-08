Juez Hellerstein niega solicitud de libertad bajo fianza a Cilia Flores

Alvin Hellerstein, juez senior de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, le ha negado a la defensa de la primera dama Cilia Flores la solicitud de libertad bajo fianza por razones de salud, según reportó desde el tribunal hace momentos Inner City Press.

El reporte indica que Cilia Flores estuvo presente en el tribunal y sus abogados defensores expusieron ante Hellerstein que no existía ningún riesgo de fuga, algo siempre aconsiderar ante este tipo de peticiones.

Después de varias argumentaciones a favor y en contra, el juez, quien también se refirió a su propia salud como ejemplo, consideró que Cilia Flores podría tratarse del corazón sin obtener la libertad bajo fianza y negó la solicitud, la cual hará publica por escrito el próximo martes.