Juramentados integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales

Durante la sesión ordinaria de este jueves fueron juramentados los integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales, conformado por 11 diputados y 12 del Comité ciudadanos y ciudadanas.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, encabezó el acto formal de juramentación de los integrantes del nuevo Comité de Postulaciones Judiciales, en cumplimiento con las atribuciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Tomó el juramento de rigor a las y los ciudadanos seleccionados para conformar esta instancia legislativa, exhortándolos a actuar con absoluta probidad, imparcialidad y apego estricto al marco constitucional.

«Juran cumplir con la claridad suficiente para atender los requisitos estrictos que establece la Constitución, para que podamos contar con un Tribunal Supremo que esté al servicio de todo el pueblo de Venezuela y no de parcialidades políticas o grupos económicos», expresó Rodríguez durante su intervención ante los presentes, quienes juraron levantando la mano.

Rodríguez felicitó a los integrantes de la comisión «el desempeño que ha tenido la comisión preliminar, que además viene de un arduo trabajo antes de la ocurrencia del doblete sísmico del pasado 24 de junio y sin ningún tipo de problemas ni obstáculos se dedicó después de que esta Asamblea Nacional y en razón de las consecuencias terribles, que el doblete sísmico tuvo sobre toda Venezuela, decidiéramos iniciar nuevamente el proceso. Pues esa comisión preliminar se dedicó a un trabajo, si se quiere, mucho más ejemplar que el que venía desarrollando antes del terremoto. Felicitaciones, diputado Alessandrello y con esta felicitación, felicito a todos los miembros de la comisión preliminar que ahora pasan a ser parte del comité de postulaciones».

Los 12 nuevos integrantes

El diputado Giuseppe Alessandrello, quien venía presidiendo el comité preliminar, destacó ante la plenaria, que la nueva incorporación de los ciudadanos elegidos entre 85, está conformada mayoritariamente por mujeres, resaltando el compromiso con la paridad y la participación activa de profesionales con destacadas trayectorias académicas, científicas y gremiales.

Alessandrello precisó que :»Ustedes no vienen a rellenar un espacio, vienen a asumir una carga asignada junto a nosotros, respaldados por la voluntad de más de un centenar de compatriotas que atendieron esta convocatoria democrática. Colegas diputados, el trabajo realizado por esta comisión preliminar estuvo cargado de decisiones unánimes».

Agregó que esto demuestra «que sí podemos, sí nos podemos poner de acuerdo por los más altos intereses de la nación. Sigamos construyendo la Venezuela del mérito, de la participación y del derecho, una Venezuela donde la justicia no sea un privilegio, sino la garantía de paz para todas y todos».

En ese sentido dio a conocer los nombres de los elegidos :

Rosmely Flores Parras (Abogada, comunicadora social y activista)

Clara Inés Casanova de Valecillos (Abogada y especialista en Ciencias Penales)

María Luisa Chacón de Aldana (Médico psiquiatra y jefa del Servicio de Psiquiatría del Hospital Vargas)

Nancy Clara Castro de Navarro (Especialista en instituciones financieras y ciencias penales)

Mairim Girlens Ramos (Mairim Girlens Ruíz Ramos) (Abogada)

Irma del Valle Pazos Grau (Pasos Grados) (Abogada)

Raquel Yadxani Sánchez Carrero (Abogada y magíster en Ciencia Jurídica)

Mauro Manuel Herrera Gutiérrez (Médico cardiólogo y jefe de Cardiología del Hospital Vargas)

Anthony Gerard Pérez Negrón (Abogado y profesor de la Universidad Central de Venezuela)

Guillermo Tell Juan Pablo Aveledo Coll (Politólogo y académico de la Universidad Metropolitana)

Guillermo José Guzmán Mirabal (Abogado e historiador)

Juan Domingo Alfonzo Paradisi (Abogado especialista en Derecho Administrativo)

Con respecto a los diputados que están en el comité, estos son:

Giuseppe Alessandrello Pablo Pérez Álvarez Carlos Alberto Mogollón Gavidia María Gabriela Vega Gloria Mercedes Castillo de Durán Fernando Andrés Bastidas Calderón José Óscar Villarruel García Jonathan Gregorio García Debian Eliana Coromoto González Guache Luis Florido Barreto Félix Freites Cova