Juventud está activada de cara a su próxima Consulta Popular

El ministro del Poder Popular para la Juventud, Sergio Lotartaro, ha destacado la organización de los equipos juveniles en cada estado del país de cara a la nueva Consulta Popular anunciada por la presidenta Delcy Rodríguez.

Afirmó que las organizaciones estudiantiles, deportivas, culturales y de emprendimiento están listas para asumir este nuevo acto de participación democrática, esperando a que se defina la fecha de la convocatoria.

Recientemente, durante un mensaje difundido en un encuentro de trabajo con el poder popular de Caracas, la jefa de Estado expresó que «me han reportado que quieren otra consulta de la juventud; la vamos a hacer (…) se está buscando que se incorporen a todos los planes y programas de desarrollo de nuestro país».

Por su parte, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, resaltó la masiva participación de los jóvenes menores de 18 años de edad en la Segunda Consulta Popular Nacional 2026, celebrada en la víspera. «Gran cantidad de jóvenes menores de 18 años fueron a votar en esta consulta; ellos están participando activamente en todo lo relacionado con su comunidad», indicó.

Reconoció que los jóvenes ya son líderes en sus respectivas comunidades, siendo voceros en sus consejos comunales. «La juventud es una fuerza extraordinaria de movilización, pero también decisiva», aseveró.

Asimismo, habló sobre la nueva generación de relevo. «Nosotros tenemos que sentirnos felices; yo personalmente me siento seguro con el relevo que viene, la Revolución Bolivariana está en buenas manos con la juventud que tenemos en este instante, no tengo ninguna duda».

La primera Consulta Popular Nacional de la Juventud se realizó el 27 de julio de 2025, en la que los jóvenes de 15 años en adelante votaron para elegir proyectos prioritarios en sus comunas y circuitos comunales.