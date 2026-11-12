Juventud presenta propuestas innovadoras durante el Encuentro Nacional Balance 2026

La recepción de propuestas presentadas por la juventud marcó el eje central del Encuentro Nacional Balance 2026, jornada efectuada desde los espacios del Complejo Deportivo Guayana Esequiba, en Caracas, para revisar los logros derivados de la Consulta Popular Nacional convocada el pasado 18 de octubre por la presidenta Delcy Rodríguez.

Durante el desarrollo del evento, los jóvenes introdujeron iniciativas enfocadas en impulsar el desarrollo socioeconómico y fortalecer la defensa de la nación, ratificando el papel protagónico que ejerce este sector dentro de la estructura organizativa y del poder popular.

«La jornada fue el escenario propicio para llevar a cabo la Recepción de las Propuestas por parte de la Juventud, reafirmando el protagonismo de las nuevas generaciones, quienes presentaron iniciativas innovadoras y demostraron su profundo compromiso con el desarrollo socioeconómico y la defensa de la Patria», así lo informó el jefe del Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, en su cuenta de Instagram

Asimismo, destacó la participación de los responsables nacionales de Organización, Comunas, Sala Situacional, Estrategia Electoral, Asuntos Regionales y Municipales, Enlace de la Juventud Estadal y Movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y de la Juventud de esta tolda política, acompañados por una nutrida delegación de todos los estados del país.

Las autoridades reafirmaron su despliegue permanente junto a las comunidades, respaldando los lineamientos orientados a consolidar el bienestar colectivo y la participación activa de las bases en todo el territorio nacional.

«Seguimos desplegados y trabajando de la mano con el pueblo, respaldando las directrices de nuestra presidenta encargada y promoviendo la participación activa de la militancia y la juventud para consolidar la victoria y el bienestar colectivo», puntualizó Fernández en su post.