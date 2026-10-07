La AN avanza en reformas a la ley contra el odio

La Asamblea Nacional avanza en la reforma de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia con el objetivo de adaptarla al “espíritu del momento político actual”, según lo declaró este martes el primer vicepresidente del Parlamento, el diputado Pedro Infante.

Al término de la sesión ordinaria de la Comisión Especial que evalúa el texto, dijo que las modificaciones que sufrirá la norma legal están diseñadas para dar una respuesta directa a las “exigencias de paz y reencuentro que demanda el país”.

En su rol como presidente de la Comisión Especial encargada de redactar la propuesta, Infante adelantó parte de la agenda inmediata de trabajo y anunció que la tercera reunión de esta instancia quedó pautada para el próximo jueves a las 10:00 de la mañana.

Asimismo, el diputado informó que se evalúa la incorporación formal de dos diputados adicionales a la comisión, una medida con la que buscan robustecer la capacidad técnica y política del equipo redactor para blindar el nuevo estamento jurídico antes de su presentación en plenaria.

Debemos recordar que esta ley original fue aprobada en 2017 por la extinta Asamblea Nacional Constituyente en un contexto de alta conflictividad y protestas callejeras. Dicha norma contempla penas de 10 a 20 años de prisión por el delito de “incitación al odio”.

El contexto de la reforma actual busca despenalizar las sanciones de prisión, redefinir los términos legales para que sean más específicos y cambiar el nombre de la norma a “Ley para la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”.