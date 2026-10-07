La lluvia no impidió que el pueblo venezolano recordara la victoria popular de Chávez

Movimientos sociales convocados por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) se movilizaron este miércoles y la lluvia no fue obstáculo para recordar el 14 aniversario de la victoria electoral del comandante Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de 2012.

Diversas avenidas de la capital fueron recorridas por el pueblo venezolano, llegando a la esquina Corazón de Jesús donde el Secretario General del Psuv ofrece declaraciones en medio del apoyo popular.

Pueblo venezolano conmemora los 14 años de la victoria perfecta del comandante Hugo Chávez / Foto: redes sociales

Pueblo venezolano conmemora los 14 años de la victoria perfecta del comandante Hugo Chávez / Foto: redes sociales

Pueblo venezolano conmemora los 14 años de la victoria perfecta del comandante Hugo Chávez / Foto: redes sociales

Pueblo venezolano conmemora los 14 años de la victoria perfecta del comandante Hugo Chávez / Foto: redes sociales

Pueblo venezolano conmemora los 14 años de la victoria perfecta del comandante Hugo Chávez / Foto: redes sociales

En la movilización, Diosdado Cabello destacó el carácter histórico del comandante Hugo Chávez, al recordar su compromiso con el pueblo venezolano.

En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, Cabello rememoró la jornada del 4 de octubre y la multitudinaria movilización que acompañó a Chávez en su recorrido hacia el Palacio de Miraflores donde, a pesar de la condiciones de salud que ya enfrentaba en esos momentos, decidió dedicar el tiempo que le quedaba al pueblo.

«Esta lluvia que hoy nos ha acompañado a lo largo de la marcha (…) no hace otra cosa sino recordarnos esos días, porque hay una vinculación espiritual del comandante Chávez, el pueblo de Venezuela y esa lluvia del 4 de octubre».

En este sentido, manifestó que el legado de Chávez trascendió el ámbito electoral y se convirtió en un referente para distintos sectores de la sociedad venezolana.

Resaltó que, 14 años después, nuevas generaciones participan en las movilizaciones en homenaje a Chávez, aun cuando muchos de sus integrantes no llegaron a conocerlo personalmente.

En ese sentido, planteó la necesidad de transmitir a las nuevas generaciones la trayectoria política de Chávez y su significado para el proceso bolivariano.

«A ellos hay que hablarle todos los días: ¿quién fue Hugo Chávez para esta Patria? ¿Qué hizo Hugo Chávez por esta Patria? ¿Qué está haciendo Hugo Chávez por esta Patria aún hoy día?», concluyó.