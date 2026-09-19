La mesa de diálogo conforma comisión paritaria para garantizar cumplimiento de los acuerdos

El coordinador del diálogo por el Gobierno Nacional y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó a través de sus redes sociales sobre la creación de una comisión paritaria para garantizar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo entre el Gobierno Nacional y exdiputados de oposición de la AN del 2015.

La información fue difundida a través de un comunicado publicado en el canal de Telegram de la máxima autoridad del Poder Legislativo, en donde también saludan de manera positiva la decisión del Ejecutivo de levantar las restricciones a medios digitales, con el fin de «fortalecer el acceso a la comunicación».

En ese sentido, se anunció “la instalación de la Mesa Técnica para la Libertad de Expresión, Pluralidad del Pensamiento y Derecho a la Información”, con el objetivo de iniciar un proceso de consultas y verificación de los avances en esta materia con los actores involucrados y la comunidad en general para este segundo ciclo de trabajo.

Jorge Rodríguez indicó que se estará informando al pueblo venezolano de los avances alcanzados en el proceso de diálogo entre el Gobierno nacional y la AN del 2015.

Para finalizar, el comunicado indica que las delegaciones se declaran en sesión permanente hasta el día miércoles 23 de septiembre.

A continuación, el texto íntegro del comunicado:

Comunicado

En Caracas, a los 18 días del mes de septiembre de 2026, en el marco del segundo ciclo de conversaciones, las delegaciones del Gobierno Nacional y la Asamblea Nacional 2015, saludan con satisfacción la decisión reciente del Ejecutivo Nacional de levantar las restricciones de ingreso a los portales digitales, medida que fortalece el acceso a la información. Asimismo, informan de la instalación de la Mesa Técnica para la Libertad de Expresión, Pluralidad del Pensamiento y Derecho a la Información, espacio que iniciará un proceso de consulta, garantías y verificación de los avances en esta materia con los actores involucrados y la comunidad en general para este segundo ciclo de trabajo.

Finalmente, hacen saber la conformación de una comisión paritaria de seguimiento, encargada de velar por el cumplimiento continuo de los acuerdos y compromisos establecidos.

En este segundo ciclo de trabajo, las delegaciones se declaran en sesión permanente hasta el día miércoles 23 de septiembre.