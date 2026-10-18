Lamentan fallecimiento del luchador campesino Jesús Osorio

La Presidencia del país publicó este domingo un mensaje para lamentar profundamente el fallecimiento del luchador campesino Jesús Osorio.

A través de su cuenta en Instagram, destacó la labor de Osorio en la defensa de los derechos del sector campesino y de la tierra.

«Su vida fue un ejemplo de dignidad, organización y entrega a la causa de las y los trabajadores del campo, acompañando siempre cada proceso de justicia», expresó.

Asimismo, manifestó que la lucha de Osorio no se detiene, sino que «germina en las nuevas generaciones».