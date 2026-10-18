El Gobierno nacional indicó que su lucha no se detiene, sino que "germina en las nuevas generaciones". Foto Prensa Presidencial
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Lamentan fallecimiento del luchador campesino Jesús Osorio

La Presidencia destacó que Jesús Osorio era un ejemplo de dignidad, organización y entrega a la causa de los trabajadores del campo

María Eugenia Rodríguez
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La Presidencia del país publicó este domingo un mensaje para lamentar profundamente el fallecimiento del luchador campesino Jesús Osorio.

A través de su cuenta en Instagram, destacó la labor de Osorio en la defensa de los derechos del sector campesino y de la tierra.

«Su vida fue un ejemplo de dignidad, organización y entrega a la causa de las y los trabajadores del campo, acompañando siempre cada proceso de justicia», expresó.

Asimismo, manifestó que la lucha de Osorio no se detiene, sino que «germina en las nuevas generaciones».

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