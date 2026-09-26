Lavrov pide ante la ONU la pronta liberación de Nicolás Maduro y su esposa

Durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, instó a la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores, tras calificar su detención como un procedimiento extrajudicial ejecutado por fuerzas estadounidenses.

En su alocución frente al foro multilateral, el canciller ruso sostuvo que la actuación contra ambos dirigentes representa una violación directa a las normas internacionales e inmunidades diplomáticas que amparan a los altos funcionarios estatales. Lavrov aseveró que las acciones emprendidas a comienzos de año por la administración de Estados Unidos constituyen una incursión militar no autorizada e inadmisible dentro de la política internacional.

«Insistimos y reclamamos la pronta liberación del dirigente venezolano y su esposa, y reclamamos que no se vuelvan a repetir estos excesos en el futuro», declaró el jefe de la diplomacia rusa desde el podio del organismo continental.

Asimismo, durante su discurso, el representante del Kremlin extendió sus críticas hacia las actuaciones unilaterales de Washington en otras latitudes, señalando además el uso de la fuerza y los ataques dirigidos contra la cúpula política y militar en el Medio Oriente como muestras de un quiebre en los principios del derecho internacional.

El posicionamiento de la delegación rusa ratifica el rechazo del gobierno de Vladímir Putin ante las medidas aplicadas contra el Ejecutivo venezolano, reiterando la exigencia de restituir las garantías diplomáticas y el respeto a la soberanía de las naciones.