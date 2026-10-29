El ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Miguel Ángel Pérez Pirela ratificó el compromiso con el derecho del pueblo venezolano a una información veraz y oportuna. Foto Telegram Miguel Ángel Pérez Pirela
InicioPolíticaLevantan medidas administrativas a portales web La Patilla y El Nacional
Política

Levantan medidas administrativas a portales web La Patilla y El Nacional

La decisión es resultado de las mesas de trabajo realizadas entre las delegaciones del Gobierno nacional y de la AN de 2015

María Eugenia Rodríguez
Añade Últimas Noticias a tu Google

El ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Miguel Ángel Pérez Pirela, informó este jueves que, por instrucción de la presidenta Delcy Rodríguez, fueron levantadas las medidas administrativas sobre los portales web La Patilla y El Nacional.

A través de su canal en Telegram, destacó que la medida es el resultado de las mesas de trabajo entre las delegaciones del Gobierno y de la Asamblea Nacional de 2015, así como en el marco del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.

«Desde hoy ambos portales están nuevamente accesibles en todo el territorio nacional», aseguró Pérez Pirela.

Asimismo, reafirmó el compromiso del Gobierno nacional con la diversidad de pensamiento y con el derecho del pueblo venezolano a una información veraz y oportuna.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Artículo anterior
Parlatino ratifica en la plenaria de EuroLat la necesidad de una región unida
Artículo siguiente
Putin: Occidente no ha logrado infligir una derrota estratégica a Rusia