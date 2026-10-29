Levantan medidas administrativas a portales web La Patilla y El Nacional

El ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Miguel Ángel Pérez Pirela, informó este jueves que, por instrucción de la presidenta Delcy Rodríguez, fueron levantadas las medidas administrativas sobre los portales web La Patilla y El Nacional.

A través de su canal en Telegram, destacó que la medida es el resultado de las mesas de trabajo entre las delegaciones del Gobierno y de la Asamblea Nacional de 2015, así como en el marco del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.

«Desde hoy ambos portales están nuevamente accesibles en todo el territorio nacional», aseguró Pérez Pirela.

Asimismo, reafirmó el compromiso del Gobierno nacional con la diversidad de pensamiento y con el derecho del pueblo venezolano a una información veraz y oportuna.