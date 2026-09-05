Llegan a Venezuela 3,7 toneladas de ayuda humanitaria desde Trinidad y Tobago tras doblete sísmico

El viceministro para el Caribe del Ministerio para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Raúl Li Causi, recibió este jueves, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en La Guaira, una carga de 3,7 toneladas de ayuda humanitaria recolectada por la Embajada de Venezuela en Trinidad y Tobago. Estos insumos permitirán seguir atendiendo a las víctimas del doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio.

En detalle, la Embajada en Puerto España, a cargo del diplomático Álvaro Sánchez Cordero, recolectó alimentos, incluyendo para mascotas, agua potable y productos de higiene personal, así como para el cuidado materno-infantil e higiene familiar, y necesidades de refugio e infraestructura, como sábanas, almohadas, edredones y salvacamas desechables.

Los medicamentos de primera respuesta, destinados a mitigar el dolor y controlar infecciones, también forman parte del cargamento, al igual que analgésicos y antipiréticos esenciales. Asimismo, la ayuda incluye antibióticos de amplio espectro y material de cura e insumos clínicos críticos, como alcohol etílico, antisépticos, jeringas desechables, algodón, curitas, vendas y guantes de examen.

Esta carga de asistencia médica se vio reforzada por un lote especial de vacunas donadas directamente por el Ministerio de Salud de Trinidad y Tobago, al igual que el aporte de materiales e insumos médicos que van desde guantes hasta bolsas de bioseguridad para un total de casi 3 toneladas de solidaridad gubernamental.

En total, el cargamento conjunto de la Misión Diplomática de Venezuela y del Gobierno trinitense sumó 6,6 toneladas. El canciller de la República de Trinidad y Tobago, Sean Sobers, junto a su delegación diplomática, llegó a la nación suramericana en este mismo vuelo para cumplir con una agenda de trabajo orientada a fortalecer canales de diálogo y la cooperación binacional.