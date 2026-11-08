Maduro promueve la convivencia y los valores espirituales en el país

El presidente Nicolás Maduro reafirmó el compromiso del Gobierno nacional con la unidad y la promoción de los valores espirituales en el país, al conmemorar el encuentro sostenido el 6 de marzo de 2024 en Puerto Cabello con más de 30 mil pastores cristianos.

A través de un pronunciamiento en sus redes sociales, el mandatario explicó que aquella asamblea permitió trazar una ruta de trabajo orientada a estructurar un modelo social basado en la solidaridad, la convivencia y el entendimiento mutuo.

Maduro enfatizó la efectividad de las acciones impulsadas en momentos complejos para la nación, destacando el rol primordial de la fe y la perseverancia popular. En ese contexto, subrayó que el método denominado ORA (Oración, Reflexión y Acción) se consolidó como una herramienta clave para integrar a los sectores de la diversidad religiosa que hacen vida en Venezuela bajo un enfoque estrictamente ecuménico.

Al abordar la convivencia nacional, el presidente hizo un llamado directo a la transformación de los patrones de relacionamiento social dentro del país. «Los viejos odios y las intolerancias deben ser abolidos para todos los tiempos por un gran renacimiento de valores practicados y de espíritu renovado, que haga realidad la supremacía del amor», puntualizó el mandatario al defender la vigencia del entendimiento entre todos los sectores.

En su mensaje, Maduro resaltó el papel protagónico que deben asumir las comunidades populares y las nuevas generaciones en esta fase organizativa. Apoyándose en las escrituras bíblicas mediante la cita epistolar a Timoteo, el Ejecutivo exhortó a la juventud venezolana a convertirse en un referente ético dentro de sus entornos sociales a través del ejemplo en la conducta, la fe y el trabajo diario.

Por otra parte, la intervención coincidió con la conmemoración del Día del Gaitero, fecha en la cual el presidente dedicó un saludo a los exponentes de este género musical tradicional. El jefe de Estado enalteció las manifestaciones culturales zulianas que marcan el inicio de las festividades navideñas en el territorio nacional, ratificando el acompañamiento institucional a las expresiones artísticas del pueblo venezolano.