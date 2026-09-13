Maduro agradece oraciones y bendiciones enviadas por el pueblo venezolano

El presidente Nicolás Maduro agradeció este domingo los saludos y bendiciones enviados por el pueblo venezolano desde Guanare, estado Portuguesa; y Margarita en el estado Nueva Esparta, con motivo día de la Natividad de la Virgen María, celebrado el pasado 8 de septiembre.

Así lo destacó e sus redes sociales, en la que señala que las oraciones llegan hasta Nueva York, Estados Unidos, donde se encuentra recluido con su esposa, la diputada Cilia Flores, tras los sucesos del pasado 3 de enero.

“Celebramos con amor junto a Guanare, Margarita y toda Venezuela a la Virgen de Coromoto y a la Virgen del Valle. Recibimos de ustedes, compatriotas, sus saludos, oraciones y bendiciones, que se convierten en nuestra fuerza espiritual milagrosa”, celebró Maduro.

Celebramos con amor junto a Guanare, Margarita y toda Venezuela a la Virgen de Coromoto y a la Virgen del Valle. Recibimos de ustedes compatriotas sus saludos, oraciones y bendiciones, que se convierten en nuestra fuerza espiritual milagrosa. pic.twitter.com/itrceJkYrD — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 13, 2026

Por otra parte, agradeció la solidaridad expresada hacia su esposa, quien afronta problemas de salud, por lo que solicitó al pueblo elevar oraciones por su pronta mejoría.

“En nombre de Cilia y en el mío, queremos agradecer de manera muy especial las expresiones de comprensión, solidaridad y apoyo que le han hecho llegar a ella en este momento en que tanto la necesita, para lograr superar los problemas de salud que ustedes han conocido. Activemos nuestra oración y nuestra acción con fe, para que todo nuestro amor se convierta pronto en salud, vida y Libertad. Gracias infinitas. Siempre se puede hacer más”, instó Maduro.

Aniversario de la Juventud del PSUV

Asimismo, extendió las felicitaciones a la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV), por su 18° aniversario, creada el 12 de septiembre de 2008, cuando “recibieron de las manos del comandante Hugo Chávez el juramento y el compromiso sagrado de la espada libertadora de Simón Bolívar”.

“Sigan con amor alegría y honestidad construyendo la fuerza para garantizar los caminos libres de nuestra Patria-Matria. Cilia y yo los abrazamos por ahora y para siempre. Ustedes son la juventud eterna que se alimenta de sus logros diarios y de su fuerza solidaria. Que Dios bendiga a nuestra juventud por siempre”, enalteció.

Felicitaciones por el año nuevo judío

En su mensaje, Maduro también extendió las felicitaciones a las comunidades judías ante la llegada del año nuevo para esta religión, el Rosh Hashaná.

Al respecto, recordó a sus ancestros sefardíes y compartió las palabras del himno Yigdal, inspirado en los 13 principios de la fe del sabio Maimónides, basado en la unicidad.

“También Cilia y yo hacemos llegar nuestro abrazo de Feliz año nuevo a la comunidad judía de Venezuela de Nueva York y del mundo. ¡Feliz Rosh Hashaná! Celebramos la llegada del año judío 5.787, reconociendo el inmenso legado religioso, espiritual y humano de su historia”, enfatizó.

El presidente Nicolás Maduro cerró el extenso mensaje con la frase: Dios está con nosotros. Gracias por tanto amor.