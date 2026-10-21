Maduro conmemora dos hitos históricos del pueblo venezolano

El presidente Nicolás Maduro empleó sus cuentas oficiales en las redes sociales para conmemorar ayer dos acontecimientos de profunda significación política y espiritual para el país, como son el decimocuarto aniversario del histórico discurso del “Golpe de Timón” del comandante Hugo Chávez Frías y el primer año de la canonización de los santos venezolanos, doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

El jefe de Estado rememoró las directrices emanadas por el mandatario Hugo Chávez el 20 de octubre de 2012. Destacó que aquella alocución trazó las líneas de avance hacia una sociedad participativa y protagónica, sustentada en el poder popular.

Señaló que la visión de aquel día sobre la democracia de los comunes y de la gente de a pie sigue en pleno desarrollo, ratificando su compromiso con la profundización de la espiritualidad y la organización popular.

Asimismo, el Presidente recordó el primer aniversario de la canonización del doctor José Gregorio Hernández y de la madre Carmen Rendiles, celebrada el 19 de octubre de 2025, hitos que reafirman la fe y la identidad espiritual de Venezuela. Agradeció al fallecido papa Francisco y al actual papa León XIV por impulsar el camino hacia la canonización de los dos santos venezolanos. l