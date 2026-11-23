Nicolás Maduro Guerra, diputado e hijo del presidente Nicolás Maduro, convocó este lunes, a través de su cuenta oficial en Instagram, a las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y al poder popular organizado a participar en actividades por el cumpleaños de su padre, Nicolás Maduro Moros.

En su publicación, Maduro Guerra instó a la militancia y a las organizaciones comunitarias a concentrarse a partir de las 4:00 pm. en distintos puntos del país para rendirle homenaje al presidente Maduro Moros.

«Vayan a las comunas, consejos comunales y equipos políticos del Psuv, a partir de las 4:00 p. m., a cantarle cumpleaños a Nicolás Maduro Moros», escribió el dirigente en el mensaje difundido en esa red social.

Según la convocatoria, la actividad central en Caracas tendrá lugar en la parroquia 23 de Enero —específicamente en los espacios de la Comuna Simón Bolívar—, también desde las 4:00 p. m.

El diputado cerró agradeciendo las muestras de apoyo a su familia y reiteró su expectativa sobre el regreso de su padre y de Cilia Flores al país: «Gracias por tanto amor. Sin lugar a dudas, los tendremos de vuelta a él y a Cilia. ¡Venceremos!».

Cabello recuerda el cumpleaños de Maduro

El secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, también se refirió este lunes al cumpleaños de Nicolás Maduro y destacó sus 64 años de trayectoria política y personal.

Durante su intervención, Cabello expresó un mensaje de afecto y respaldo al cumplirse la fecha.

«Con respeto, con mucho amor, el cumpleaños de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros: 64 años, 64 años de vida, 64 años de vida y de lucha, y de lucha, y de lucha», afirmó.

Sus palabras se suman a los mensajes y convocatorias de este lunes en torno al natalicio de Maduro, en medio de las actividades conmemorativas.