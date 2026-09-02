Maduro Guerra relata la historia detrás de fotos

El diputado Nicolás Maduro Guerra detalló ayer, en un video en redes sociales, la historia de las fotografías de su padre, el presidente Nicolás Maduro, difundidas el pasado domingo.

Según contó, las imágenes se las tomaron el 25 de junio, por insistencia de la persona que las realiza. “Él estaba frente al televisor, estaba muy conmocionado (por el doble terremoto). Él no tenía el ánimo de tomarse la foto.

La persona que tomó la foto insistió (…) y él pensó que se la iba a tomar para que en algún momento, Dios mediante, esa foto pudiera enviar un mensaje de que él estaba bien, de que él estaba fuerte y que, bueno, está resistiendo”, dijo.

El texto que las acompañó, señaló, lo dictó el propio mandatario el viernes durante una de las llamadas telefónicas que tiene permitidas.

Maduro Guerra dijo que las fotos “se las dan impresa y él las envió por correo postal el 13 de julio y nos llegó a una dirección en los Estados Unidos el día martes 25 de agosto”.

El diputado ratificó que desde el país “nosotros seguimos trabajando, en el nombre de Dios, sacando el país adelante y luchando por la liberación pronto de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Espero que vamos a seguir teniendo en el nombre de Dios buenas noticias.

Estamos aferrados a nuestro Señor Jesucristo, aferrados al pueblo, aferrados a nuestra patria, a la fe, a la esperanza de que pronto los veremos libres y que nuestra patria siga cosechando victorias”.

Las dos fotografías difundidas en redes sociales del presidente Maduro lo muestran sonriente, de pie y vestido con mono deportivo gris y zapatos blancos.