Maduro pide avivar el espíritu de paz y armonía por día de la Virgen

El presidente Nicolás Maduro hizo un llamado a avivar el espíritu de paz, convivencia y armonía en Venezuela con motivo de la celebración de la Asunción de la Virgen María.

A través de un mensaje difundido en redes digitales este 16 de agosto de 2026, el mandatario nacional envió un saludo a la comunidad católica venezolana y mundial, al tiempo que citó pasajes del Evangelio de Lucas para pedir que la madre de Cristo Jesús siga acompañando al país en el camino de la estabilidad espiritual y la unión social.

En su texto, Maduro reflexionó sobre el significado de la festividad realizada el sábado 15 de agosto y destacó la presencia de la Virgen «desde su nacimiento, en su obra, en el calvario, en su muerte y en su resurrección», resaltando la devoción del pueblo creyente.

Reconocimiento y mensaje de esperanza

En la publicación, Nicolás Maduro transmitió palabras de gratitud en nombre propio y de la primera combatiente, Cilia Flores, por las manifestaciones de respaldo recibidas por parte de la ciudadanía. “Desde nuestra verdad, en estos tiempos de esperanza, Cilia y yo les agradecemos siempre todo el amor, la lealtad y el apoyo permanente que nos dan”, manifestó el mandatario.

Asimismo, abogó por la bendición de la población y la proyección espiritual de la nación hacia el exterior. “Que Dios Todopoderoso bendiga a tanta gente noble y solidaria, y que María, madre de Cristo Jesús, siga acompañando a Venezuela y a los pueblos del mundo en el camino de la paz, la convivencia y el renacimiento espiritual”, concluyó.