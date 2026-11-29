El presidente de la República, Nicolás Maduro, planteó este domingo la importancia de construir espacios de diálogo en la sociedad para fortalecer la formación de niños, niñas y adolescentes, desarrollar su conciencia crítica y preservar los valores culturales, frente a los contenidos que circulan en las redes sociales y los videojuegos.

«Quizás la prioridad más grande en los tiempos que vivimos sea dialogar, en todos los espacios de la sociedad, sobre la manera más eficaz de dotar a los niños y niñas de una conciencia crítica y una poderosa espiritualidad», expresó Maduro en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Maduro también llamó a fortalecer la identidad cultural y la capacidad creadora del país y recalcó que «no somos ‘ni calco ni copia’. Somos “creación heroica y maravillosa».

«Tengamos confianza en nuestros valores y en nuestra historia de pueblo noble. Cilia y yo los abrazamos agradecidos por todo lo que siempre nos dan. ¡Dios está con nosotros hoy, mañana y siempre!», añadió.

Durante el mensaje, el mandatario agradeció las expresiones de afecto recibidas por su cumpleaños, entre ellas los mensajes de sus nietos y de niños y niñas de la nación y de otros países.

«Queremos agradecer los mensajes de nuestros nietos y de todos los niños y niñas de Venezuela y del mundo que de forma auténtica nos llenan de esperanza y futuro. ¡Que alegría saberlos y verlos aquí, a nuestro lado!», manifestó.

Por otra parte, recordó el 27 de noviembre de 1992, «año del despertar de los siglos, de la nueva esperanza, año de la resurrección de Bolívar y de su proyecto original».

«Son 34 años de un ciclo de nacimientos y renacimientos. Siempre con honestidad, por nuestro propio esfuerzo y por nuestro propio camino. Con Dios todopoderoso inspirándonos y protegiéndonos, con nuestro Señor Jesucristo al frente y al mando, con Bolívar iluminando nuestros sueños y acciones, y con el comandante Chávez coordinando y conduciendo, por ahora y para siempre», agregó.

Instó a fortalecer la oración y la espiritualidad como elementos para contribuir a la paz y la libertad.