Maduro recomienda leer «Quo Vadis» en sus redes sociales

El presidente Nicolás Maduro publicó este domingo un mensaje en sus redes sociales en el que recomienda, junto a su esposa Cilia Flores, leer la novela «Quo vadis?», de Henryk Sienkiewicz, la cual calificó como una obra extraordinaria que invita a crecer desde el ser divino y contiene «lecciones de una buena obra».

Maduro exhortó a ser «hijos e hijas de la luz para seguir alumbrando el camino de la libertad con dignidad, de la unión y de la reconciliación nacional».

Asimismo, precisó: «Estos días, Cilia y yo hemos acompañado nuestras lecturas bíblicas con un libro extraordinario, escrito hace más de cien años: «Quo vadis?», de Henryk Sienkiewicz. Ella ya terminó y disfrutó las 516 páginas de nuestra edición, mientras yo avanzo más despacio, combinándolo con otras lecturas».

Prosiguió señalando que «en esta extraordinaria narración, la grandeza de los apóstoles Pedro y Pablo y de las primeras comunidades cristianas en Roma nos muestra el poder de la palabra, del ejemplo, de la valentía y de la dignidad. El autor logra transmitir la fuerza de aquellas gentes y de sus mártires. ¡Cuánta vigencia adquieren, a la luz de esta obra, las cartas de Pedro y Pablo conservadas en el Nuevo Testamento! Son orientación, inspiración y bendiciones para este tiempo que vivimos, al recordar las condiciones adversas en las que aquellos apóstoles cumplieron su misión».

Más adelante indicó que es posible nutrirse de la sabiduría contenida en las páginas del libro: «Cilia y yo les decimos: seamos hijos e hijas de la luz, para seguir alumbrando el camino de la libertad con dignidad, de la unión y de la reconciliación nacional».

Añadió que «hay que orar sin cesar, como recomienda la profesora Conny Méndez, con fe y de manera auténtica. Dar siempre las gracias a Dios y a la vida que nos ha dado tanto y nos seguirá dando».

Finalmente, Maduro concluyó: «Cilia y yo recomendamos estas buenas lecturas que nos animan y nos hacen crecer desde nuestro ser divino. Para todas y todos, nuestro abrazo comprometido y sincero. Gracias por todo. Bendiciones».