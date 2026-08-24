El presidente Nicolás Maduro destacó La fe, cuando se hace oración y acción, abre caminos hacia las transformaciones necesarias. Permanezcamos en comunión con Dios, en la verdad y en la paz. Foto: @nicolasmaduro
InicioPolíticaMaduro y Cilia agradecen mensajes de solidaridad de niños venezolanos
Política

Maduro y Cilia agradecen mensajes de solidaridad de niños venezolanos

La pareja hizo votos porque la generación genial siga creciendo en valores y derechos

Mariela Acuña

El presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, expresaron ayer su agradecimiento por los mensajes y oraciones que “hasta aquí siempre nos llegan (…) en un movimiento constante de grandes bendiciones”.

En un mensaje publicado en sus redes sociales y fechado en Nueva York, la pareja presidencial contó que sus nietas le hicieron llegar “los saludos fervientes y amorosos de niños y niñas de un refugio del norte de Caracas, en Pinto Salinas”.

“Esa manifestación de solidaridad, nacida de lo más hermoso de nuestra Venezuela —nuestros niños y niñas—, nos demuestra que por años hemos sembrado de manera fértil valores, conciencia y sentimientos nobles en la generación genial que se levanta en el amor de las familias y las comunidades. Siembra fértil, cosecha milagrosa y una generación genial de valores y conciencia superior: esa es la fórmula para perseverar en el camino de una nueva sociedad”, dice el texto.

Maduro y Cilia instan a seguir construyendo una nueva espiritualidad, para que “en oración y acción permanente, hagamos todo para que esa generación genial siga creciendo en valores, ejerciendo su derecho a la felicidad y a la libertad. Cilia y yo les damos el más grande de los abrazos”

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Artículo anterior
La base del atractivo
Artículo siguiente
Oky Espinoza será Venezuela en el Miss Charm 2026