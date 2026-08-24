Maduro y Cilia agradecen mensajes de solidaridad de niños venezolanos

El presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, expresaron ayer su agradecimiento por los mensajes y oraciones que “hasta aquí siempre nos llegan (…) en un movimiento constante de grandes bendiciones”.

En un mensaje publicado en sus redes sociales y fechado en Nueva York, la pareja presidencial contó que sus nietas le hicieron llegar “los saludos fervientes y amorosos de niños y niñas de un refugio del norte de Caracas, en Pinto Salinas”.

“Esa manifestación de solidaridad, nacida de lo más hermoso de nuestra Venezuela —nuestros niños y niñas—, nos demuestra que por años hemos sembrado de manera fértil valores, conciencia y sentimientos nobles en la generación genial que se levanta en el amor de las familias y las comunidades. Siembra fértil, cosecha milagrosa y una generación genial de valores y conciencia superior: esa es la fórmula para perseverar en el camino de una nueva sociedad”, dice el texto.

Maduro y Cilia instan a seguir construyendo una nueva espiritualidad, para que “en oración y acción permanente, hagamos todo para que esa generación genial siga creciendo en valores, ejerciendo su derecho a la felicidad y a la libertad. Cilia y yo les damos el más grande de los abrazos”