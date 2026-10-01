Menéndez destaca participación comunal en la formulación del presupuesto nacional 2027

El vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, destacó la incorporación de los proyectos de las comunas a la formulación del presupuesto nacional de 2027 como parte fundamental de la planificación participativa, refiere nota del Ministerio del Poder Popular de Planificación (MPPP).

Durante su participación, este jueves, en el curso “ACA: Hoja de Ruta del Gobierno Obediencial. Consulta Popular”, el ministro del Poder Popular de Planificación señaló que el registro de los proyectos comunales y la sistematización de las Agendas Concretas de Acción (ACA) forman parte de los procesos que adelanta el país en materia de planificación.

“Esto es muy importante porque en este momento el país está efectuando la carga de su presupuesto a la nación. Se está formulando el presupuesto del año 2027”, expresó Menéndez.

Proyectos comunales en la planificación presupuestaria

El ministro resaltó la importancia de incorporar las propuestas de las distintas comunas en la formulación presupuestaria, al considerar que la participación de las comunidades constituye un componente central de este proceso.

En ese sentido, afirmó que la carga de los proyectos comunales y su vinculación con la elaboración del presupuesto representan “parte de la esencia, el corazón del presupuesto de la nación”.

Esta dinámica relaciona la planificación pública con las propuestas que surgen de las comunidades, en el marco de los mecanismos de participación popular.

Formación y organización del poder popular

Menéndez también destacó la importancia de la jornada formativa para avanzar en la actualización de las ACA y la organización del Poder Popular, especialmente de cara a la Consulta Popular prevista para el próximo 18 de octubre.

Al referirse a los objetivos de la actividad, señaló que esta responde a “un esfuerzo conjunto que efectúa todo el país” para actualizar las agendas y fortalecer la organización comunitaria.

Asimismo, identificó la carga de información y la sistematización nacional de las ACA entre los principales asuntos abordados durante el encuentro.

ACA permitirá al gobierno nacional conocer las necesidades

Por su parte, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, expresó que, con la renovación de la vocería de los consejos comunales, la actualización de las Agendas Concretas de Acción (ACA) permitirá al Gobierno Nacional saber cuáles son las principales necesidades para el presupuesto del año 2027.

“Esto nos permite esa relación entre el gobierno del poder comunal y el gobierno local, que es el que está más cerca. Nosotros, con esas necesidades, con el banco de proyectos que existe de cada una de las consultas nacionales donde ellos han manifestado sus prioridades, nosotros los acompañamos y forma parte de nuestra Agenda Concreta de Acción como gobierno local”, acotó.

Finalmente, el presidente de la Escuela Venezolana de Planificación (EVP), Ricardo Molina, resaltó que “hoy hemos visto cómo el pueblo se está preparado para afrontar este compromiso, actualizar su agenda concreta de acción, registrarla de manera correcta en el Ministerio de Planificación y continuar construyendo el verdadero poder comunal».

Cabe destacar que el Plan de Formación Masiva en Planificación Popular superó los 6,5 millones de participantes.