Las delegaciones del Gobierno nacional y de la oposición que formaron parte de la Asamblea Nacional de 2015 propusieron este lunes la creación de un «gran acuerdo nacional con amplias garantías políticas, económicas y sociales que busca consolidar para la convivencia democrática, la paz, y el respeto de los derechos de participación política y socioeconómicos establecidos en la Constitución Nacional».

Durante la plenaria de cierre de esta cuarta jornada —que se desarrolló a lo largo de siete sesiones iniciadas el pasado 13 de noviembre—, los representantes de ambos sectores leyeron en conjunto los consensos alcanzados. Las conversaciones están encabezadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en representación del Ejecutivo, y por Dinorah Figuera, por la delegación opositora..

Asimismo, acordaron iniciar la actualización y regularización de concesiones en el espectro radioeléctrico para diversos medios de comunicación, revisar las medidas administrativas aplicadas a la televisión por suscripción y establecer una ruta de trabajo para atender la emergencia por el doble terremoto y recuperar el oro retenido en el Reino Unido, para lo cual se acordó una ruta de trabajo que incluye reuniones con altos funcionarios de ese país.

Respecto a la Guayana Esequiba, la mesa de diálogo reafirmó su posición «de defensa firme e indeclinable de nuestros derechos históricos sobre la Guayana Esequiba, el carácter nulo e ídito del laudo arbitral de París de mil ochocientos noventa y nueve y la vigencia del acuerdo de Ginebra de mil novecientos sesenta y seis como único instrumento válido para la solución de la controversia».

Entre los puntos medulares también destacaron la revisión y reforma de un paquete de leyes que incluye la Ley Constitucional contra el Odio, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, y la Ley de Partidos Políticos.

Jorge Rodríguez anunció que la mesa se suma al proceso de consulta sobre la reforma de la Ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia con el fin de despenalizar conductas, establecer definiciones claras que resuelvan la discrecionalidad en su implementación, y fortalecer medidas socioeducativas y administrativas, garantizando el cambio estructural de un enfoque punitivo a un enfoque preventivo y formativo para la convivencia democrática, la paz, y el respeto.

Respecto a la reforma de la Ley de partidos políticos, reuniones públicas y manifestaciones, con énfasis en los siguientes ejes temáticos:

Revisión del estatus de las organizaciones con fines políticos; avanzar en un proceso de actualización y revalidación según cada caso de organizaciones con fines políticos, actualizar los requisitos para la conformación de organizaciones con fines políticos, revisar el porcentaje de las nóminas de integrantes de los partidos y los plazos establecidos para la conformación de partidos políticos; acceso de las organizaciones con fines políticos a los medios de comunicación públicos y privados, a la propaganda y a las redes sociales, así como la garantía de la responsabilidad y del derecho a la información. También se acordó revisar el proceso de fortalecimiento de la democracia interna de los partidos y promoción de la paridad de género y de la participación de las juventudes y se propone la creación de una defensoría de garantías de participación política.

También se propuso iniciar el proceso de reforma de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo, «centrado principalmente en las definiciones y tipificaciones para que sean más taxativas y estén acordes con las definiciones internacionales con el objetivo de aprobarse este año 2026», según reza el comunicado suscrito.

Ambas delegaciones felicitaron el desarrollo impecable de las postulaciones para la renovación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del inspector general de tribunales, y del director de la escuela de la magistratura, y destaca el récord de mil trescientos cuarenta y tres personas que se postularon.

Al finalizar la lectura del comunicado suscrito entre ambas partes, las delegaciones anunciaron que darán continuidad a los trabajos en una quinta ronda de negociaciones pautada para el próximo mes de diciembre.