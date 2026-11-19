El ministro del Poder Popular para la Defensa, Gustavo Enrique González López, anunció este miércoles la decisión bilateral de avanzar en la reanudación de la cooperación técnico-militar con Estados Unidos hasta sus niveles previos, en el marco de una nueva etapa de diálogo diplomático tras los hechos registrados el pasado 3 de enero.

A través de un comunicado oficial difundido por el despacho castrense, el entendimiento se construye sobre los principios de respeto mutuo, soberanía nacional y reciprocidad, con el objetivo de atender intereses y amenazas comunes.

A continuación, aspectos resultantes:

Marco jurídico y soberanía : Toda iniciativa derivada de este proceso se ejecutará bajo estricto apego a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y al ordenamiento jurídico vigente, respetando la soberanía, la independencia y la integridad territorial del país, además de preservar el mando, el liderazgo y las competencias de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

: Toda iniciativa derivada de este proceso se ejecutará bajo estricto apego a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y al ordenamiento jurídico vigente, respetando la soberanía, la independencia y la integridad territorial del país, además de preservar el mando, el liderazgo y las competencias de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Áreas de cooperación : Los esfuerzos bilaterales buscarán retomar programas de formación, capacitación, intercambio técnico, actualización tecnológica y fortalecimiento de capacidades y equipamiento, ajustados a las prioridades institucionales venezolanas.

: Los esfuerzos bilaterales buscarán retomar programas de formación, capacitación, intercambio técnico, actualización tecnológica y fortalecimiento de capacidades y equipamiento, ajustados a las prioridades institucionales venezolanas. Seguridad y derecho internacional: El texto reafirma el compromiso con la paz, la estabilidad y la seguridad nacional y regional, sustentado en el respeto al derecho internacional y la defensa de los intereses soberanos del país.

El pronunciamiento del titular de Defensa coincide con la visita a Caracas del secretario estadounidense Pete Hegseth y su encuentro con la presidenta Delcy Rodríguez, instancia en la que ambas partes abordaron la reactivación de vínculos y acuerdos en materia de seguridad y defensa.