Ministerio Público y OIM fortalecen cooperación contra la trata de personas

El fiscal general de la República, Larry Devoe, informó este miércoles que se reunió con la jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en el país, Lia Poggio, con el fin de fortalecer la cooperación institucional, especialmente en la lucha contra la trata de personas.

A través de su cuenta en Instagram, el funcionario indicó que el encuentro se llevó a cabo en la sede del Ministerio Público, en Caracas, y que participó el equipo técnico de Poggio.

«Ratificamos la disposición de continuar avanzando en un plan de trabajo enfocado en nuestros respectivos mandatos, con especial énfasis en la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, así como la atención integral de las víctimas de estos delitos», detalló Devoe.

Además, precisó que en la reunión se realizó un balance de las acciones desarrolladas de manera conjunta en los últimos años.

Devoe reafirmó el compromiso de continuar fortaleciendo la cooperación y sumando esfuerzos por la garantía de los derechos humanos y la protección del pueblo.