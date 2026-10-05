Ministra de Agricultura de Barbados arriba al país para cumplir agenda de trabajo

La ministra de Agricultura, Alimentación y Seguridad Nutricional de Barbados, Shantal Munro-Knight, arribó a Venezuela para fortalecer las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

De acuerdo con nota de prensa, la ministra de Agricultura llegó con una delegación oficial y técnica, con el fin de avanzar en alianzas en materia de seguridad alimentaria y agrícola, conectividad logística y comercial y educación.

Se prevé que la delegación sostengan encuentros de alto nivel, así como una serie de reuniones y visitas técnicas a distintos sectores del país.

La visita se enmarca en los compromisos asumidos el pasado mes de agosto, entre la Presidenta Delcy Rodríguez, y la Primera Ministra de Barbados, Mia Mottley.

En ese momento, la Primera Ministra de Barbados realizó diferentes reuniones bilaterales en las que fue suscrita una declaración conjunta donde se impulsarán proyectos concretos en diversas áreas así como se estableció la Primera Comisión Mixta entre Venezuela y Barbados.