El ministro de Defensa, G/J Gustavo Enrique González López, indicó este 18 de noviembre de 2026 que la reanudación de cooperación técnico-militar entre Venezuela y los Estados Unidos sobre la base del respeto mutuo, la soberanía nacional y la reciprocidad.

«Como parte de este diálogo efectivo, ambos países hemos decidido avanzar en la reanudación de la cooperación técnico-militar a sus niveles previos, sobre la base del respeto mutuo, la soberanía nacional y la reciprocidad», señala un comunicado publicado en la cuenta de Instagram del Ministerio de Defensa.

El documento detalla que los esfuerzos estarán dirigidos a retomar programas de formación, capacitación, intercambio técnico, actualización tecnológica y fortalecimiento de capacidades y equipamiento. Estas iniciativas responderán a las necesidades e intereses institucionales del país y permitirán hacer frente a amenazas comunes.

Asimismo, el comunicado garantiza que toda acción en esta materia se desarrollará «en estricto apego a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y al ordenamiento jurídico vigente». Además, asegura el pleno respeto a la soberanía, la independencia y la integridad territorial, preservando el liderazgo, el mando y las competencias de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

De igual manera, precisó que este acuerdo nace con la convicción de que la diplomacia debe prevalecer como vía fundamental para superar diferencias, construir entendimientos y abrir espacios de cooperación en beneficio de ambas naciones.

«Reafirmamos nuestro compromiso irrenunciable con la paz, la estabilidad y la seguridad nacional y regional, mediante una cooperación sustentada en el respeto al derecho internacional y la defensa de los intereses soberanos de nuestra Nación», concluye el mensaje oficial.