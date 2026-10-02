MP solicita absolución de Rocío San Miguel y el Tribunal decreta su libertad plena

El Ministerio Público solicitó formalmente la sentencia absolutoria en favor de la ciudadana Rocío San Miguel, junto a tres personas procesadas en el expediente penal denominado «Brazalete Blanco».

De acuerdo con la información divulgada por el fiscal Larry Devoe, el requerimiento se fundamentó en un análisis de los elementos de convicción debatidos en el juicio oral y público.

Tras la solicitud fiscal en apego a la presunción de inocencia, el Tribunal 3.º de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en terrorismo acordó la medida, decretando la libertad plena de los cuatro ciudadanos, mientras que diez acusados resultaron condenados en la misma causa.

“Como parte de buena fe, el Ministerio Público debe actuar siempre en búsqueda de la verdad y en consonancia con el principio de presunción de inocencia consagrado en la Constitución”, señaló el fiscal General.

Devoe asguró que «desde el Ministerio Público reiteramos nuestro compromiso con el debido proceso, la legalidad y el respeto irrestricto de los derechos humanos», indicó.

Este jueves 1 de octubre, el Ministerio Público solicitó sentencia absolutoria para la ciudadana Rocío San Miguel y otras tres personas que enfrentaban un proceso penal, tras haber sido acusadas de participar en la presunta comisión de diversos delitos en el caso conocido como… pic.twitter.com/J06UldDDp5 — Larry Devoe M (@LarryDevoe) October 2, 2026

La ciudadana Rocío San Miguel confirmó la decisión y afirmó que el fallo la declara libre de responsabilidad penal respecto de los cargos formulados en su contra.

«El Tribunal 3.º de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en materia de terrorismo hace unos minutos ha dictado sentencia absolutoria, declarándome libre de responsabilidad penal respecto de los cargos formulados en mi contra»- manifestó San Miguel.