Alvin Kenneth Hellerstein, presidía el proceso penal contra el presidente Nicolás Maduro / Foto: Medios internacionales
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Política

Muere el juez que llevaba el juicio contra Nicolás Maduro

A lo largo de su carrera judicial, Alvin K. Hellerstein se destacó por manejar casos complejos y de alto perfil

Amarilis Palacios
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El juez federal Alvin Kenneth Hellerstein, quien presidía el proceso penal contra el presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores en el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, falleció este miércoles a los 92 años de causas naturales.

Así lo informó el tribunal norteamericano y se conoció que asignarán un nuevo juez de forma aleatoria para continuar con el caso y con los demás asuntos a cargo de Hellerstein.

Hellerstein nació el 28 de diciembre de 1933 en Nueva York. A lo largo de su carrera judicial se destacó por manejar casos complejos y de alto perfil.

Tras el secuestro del mandatario venezolano y su traslado a Estados Unidos en enero de 2026, Hellerstein presidió su primera comparecencia junto a Cilia Flores ante un tribunal federal de Manhattan, donde ambos se declararon no culpables.

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