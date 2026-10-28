Muere el juez que llevaba el juicio contra Nicolás Maduro

El juez federal Alvin Kenneth Hellerstein, quien presidía el proceso penal contra el presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores en el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, falleció este miércoles a los 92 años de causas naturales.

Así lo informó el tribunal norteamericano y se conoció que asignarán un nuevo juez de forma aleatoria para continuar con el caso y con los demás asuntos a cargo de Hellerstein.

Hellerstein nació el 28 de diciembre de 1933 en Nueva York. A lo largo de su carrera judicial se destacó por manejar casos complejos y de alto perfil.

Tras el secuestro del mandatario venezolano y su traslado a Estados Unidos en enero de 2026, Hellerstein presidió su primera comparecencia junto a Cilia Flores ante un tribunal federal de Manhattan, donde ambos se declararon no culpables.