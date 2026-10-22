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Mujeres revolucionarias marchan este jueves por el Mes Rosa

La movilización está convocada para las 2 de la tarde en la Plaza Venezuela de Caracas

Ariadna Eljuri
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Mujeres revolucionarias saldrán a las calles este jueves en el marco del Mes Rosa, en la Gran Marcha en homenaje a la mujer venezolana.

De acuerdo con la información difundida por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), en sus redes sociales, la movilización prevista para las dos de la tarde y cuyo punto de salida será el Paseo de la Resistencia Indígena, en Plaza Venezuela, hasta llegar a la Santa Capilla, en la Avenida Universidad.

La convocatoria busca rendir homenaje a la valentía, resiliencia y fortaleza de las mujeres venezolanas, así como promover la prevención y el cuidado de la salud, en una jornada que destaca la importancia de la vida y el papel histórico de la mujer en el país.

La invitación está dirigida a quienes deseen sumarse a la actividad, para la cual se propone vestir prendas de color rosa y llevar pancartas y banderas como símbolos de participación y apoyo a la causa.

Este miércoles, en su programa Con el Mazo Dando, el secretario general del Psuv, Diosdado Cabello, explicó que esta jornada apunta a la concientización sobre la lucha contra el cáncer de mama y el rol protagónico de las mujeres en la resistencia popular, así como ratificó la capacidad movilizadora de las fuerzas patriotas; deja en evidencia la inacción de los sectores opositores.

«Marchamos por la mujer, en la lucha que lleva el día a día, en la lucha contra el cáncer y por la paz de este país, y el que tenga ojos, que vea. No les gusta que marchemos el mismo día que ellos, porque quedan en ridículo», enfatizó.

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