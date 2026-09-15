Nuevo embajador de la Unión Europea llega al país

El nuevo embajador designado de la Unión Europea (UE) en el país, Gilles Bertrand, arribó este lunes al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en el estado La Guaira, informó el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional.

En una nota de prensa, la Cancillería indicó que la gestión del funcionario estará centrada en «propiciar el entendimiento mutuo y profundizar la cooperación bilateral bajo un esquema de respeto a la soberanía».

Bertrand fue recibido por el director general para Europa de la institución, Nelson Totesaut, y por el encargado de negocios de la UE en Caracas, Pierre-Henri Helleputte.

Además, el ministerio destacó que este paso se alinea con la designación de Raúl Li Causi como embajador de Venezuela ante la UE, Bélgica y Luxemburgo.

De esta manera, se reafirma el compromiso del país de construir puentes de diálogo, entendimiento mutuo y desarrollo compartido con Europa.

Previamente, Bertrand informó sobre su traslado hacia Caracas tras completar su itinerario internacional y hacer escala en Bogotá, donde ejerció como jefe de misión de la representación europea ante Colombia durante el período 2021-2025.