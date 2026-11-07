Oliver Blanco sostuvo encuentro con emprendedores venezolanos en Madrid

El canciller de la República, Oliver Blanco, sostuvo un encuentro con emprendedores venezolanos que hacen vida en el Mercado de las Maravillas en Madrid, en España. Durante el recorrido, el diplomático destacó el aporte nacional en la economía de otras naciones.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Blanco precisó que «lo que han hecho en este mercado es un ejemplo de lo que lo que es el venezolano», refiriéndose al poder de los connacionales de construir y de su fuerza trabajadora.

En ese sentido, destacó la necesidad de que los migrantes regresen al país y sigan construyendo la Venezuela próspera que todos desean, dejando de lado las diferencias políticas. «Es el compromiso de la presidenta encargada, es el compromiso de la juventud y yo creo que todos tenemos algo que aportar».

En el recorrido por el mercado, el canciller ratificó «compromiso con fortalecer la atención consular» a los connacionales en España y de ser necesario, facilitar el retorno a Venezuela.