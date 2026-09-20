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Paraguay y Venezuela consolidan nueva etapa de relacionamiento

El documento oficial destacó la importancia de crear espacios de encuentro entre los sectores productivos y comerciales de ambas naciones para impulsar oportunidades de interés mutuo

Carlos Eduardo Sánchez
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Los gobiernos de Venezuela y Paraguay emitieron un comunicado conjunto tras la histórica visita de trabajo del mandatario paraguayo, Santiago Peña, a territorio venezolano, anunciando el inicio de una nueva etapa en sus vínculos diplomáticos.

El documento oficial destacó la importancia de crear espacios de encuentro entre los sectores productivos y comerciales de ambas naciones para impulsar oportunidades de interés mutuo. Asimismo, se acordó sumar capacidades para fomentar el desarrollo económico integral y promover el comercio complementario.

Ambas naciones reafirmaron el compromiso de dinamizar los mecanismos de cooperación técnica, productiva y social, con el objetivo de generar beneficios directos para sus pueblos.

Paraguay y Venezuela ratificaron su compromiso con el diálogo franco, abierto y respetuoso. El acuerdo se fundamenta en el estricto apego a la soberanía nacional, la igualdad soberana de los Estados, la autodeterminación de los pueblos, la reciprocidad y el cumplimiento del Derecho Internacional en favor de la paz y la estabilidad regional.

A continuación, el texto íntegro del comunicado:

Comunicado conjunto entre la República Bolivariana de Venezuela y la República del Paraguay con motivo de la visita de trabajo del presidente Santiago Peña

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República del Paraguay celebran la histórica visita de trabajo a la ciudad de Caracas del presidente Santiago Peña Palacios. Este encuentro marca el inicio de una nueva etapa de relacionamiento y sienta las bases de una dinamización progresiva y plena de las relaciones diplomáticas.

Venezuela y Paraguay ratifican los principios de diálogo franco, abierto y respetuoso, con estricto apego a la soberanía nacional, la igualdad soberana de los Estados, la autodeterminación de los pueblos, la reciprocidad y el pleno cumplimiento del Derecho Internacional, en favor de la paz, la estabilidad y el bienestar compartido.

Reconocen la importancia de propiciar espacios de encuentro entre los sectores productivos y comerciales para impulsar oportunidades de interés mutuo.

Ambos Gobiernos reafirman el compromiso de sumar capacidades para fomentar el desarrollo económico integral, promover el comercio complementario y dinamizar los mecanismos de cooperación técnica, productiva y social, consolidando espacios de diálogo constructivo que redunden en beneficios directos para ambos pueblos.

Suscrito en la ciudad de Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de 2026.

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