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Parlamento Amazónico por la defensa del ambiente

La representación nacional estableció una agenda de trabajo, a corto y mediano plazo.

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El Parlamento Amazónico, capítulo Venezuela, avanza hacia el reposicionamiento internacional y la defensa ambiental de la Amazonía, informó el vicepresidente del bloque regional, diputado Oliver Rivas.

Detalló que la representación nacional estableció una agenda de trabajo, a corto y mediano plazo, que contempla fortalecer la labor del organismo, coordinada con las otras siete naciones amazónicas miembros. También acordaron establecer enlaces directos con miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica.

El diputado anunció que realizarán encuentros estratégicos a partir de las iniciativas y conclusiones surgidas del debate de la jornada.

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