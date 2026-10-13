Parlamento autoriza formalmente el viaje de la presidenta Delcy Rodríguez a la FAO

Durante la sesión ordinaria de este martes, la Asamblea Nacional autorizó la participación de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La solicitud fue presentada formalmente por el diputado José Gregorio Colmenares, quien estuvo a cargo de la exposición del informe correspondiente.

Colmenares destacó que la asistencia de la mandataria a este importante foro internacional se circumscribe a las orientaciones de la diplomacia de paz. «La participación refleja la coherencia política y la defensa de los derechos de los venezolanos, consolidando un modelo económico propio, victorioso y fortalecido», expresó.

Asimismo, el parlamentario contrapuso los principios del modelo alimentario venezolano frente al modelo global, sustentado en la premisa de que «los alimentos no son armas políticas», por lo que rechazó categóricamente su uso como instrumento de presión o confrontación.

De igual forma, subrayó que el derecho inalienable a la alimentación está estrechamente vinculado con la vida, la dignidad y el desarrollo integral, razón por la cual se requieren políticas públicas inclusivas y mecanismos de cooperación internacional.

En ese sentido, afirmó que «se destaca el éxito de Venezuela en la erradicación del hambre y la unificación de capacidades con el plan ‘Venezuela Alimenta’ y la gran industria agroalimentaria nacional».

Finalmente, el Parlamento aprobó por unanimidad la autorización para el viaje oficial de la mandataria.