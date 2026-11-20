El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Pedro Infante, ofreció un balance sobre la jornada de consulta pública nacional para la reforma de la Ley Constitucional contra el Odio, que pasará a denominarse Ley por la Convivencia Democrática, la Paz y el Respeto, según declaró.

Durante el encuentro, que contó con la participación de representantes de medios públicos, privados, comunitarios y estudiantes, el parlamentario destacó la necesidad de evaluar el impacto actual de las plataformas digitales y la responsabilidad de los actores políticos y comunicacionales en la difusión de información.

«Dedicamos el debate de hoy al tema de los medios de comunicación: medios comunitarios, medios privados, el peso que tiene hoy en la comunicación y los mecanismos de información de la ciudadanía, de las redes sociales», señaló Infante, haciendo énfasis en «todo el papel que jugamos los dirigentes políticos, los que tenemos responsabilidades institucionales de gobierno, pero también la responsabilidad que tienen los comunicadores y las comunicadoras en el enfoque que le damos a cada una de las noticias».

El diputado explicó que la mesa de trabajo revisó el capítulo referente al rol de los medios de comunicación a la luz de la Constitución Nacional, analizando los mensajes vinculados a la violencia y la guerra.

«Revisábamos el capítulo relacionado con el papel de los medios de comunicación, revisábamos lo que tiene que ver con los mensajes de odio, de violencia, de guerra, revisamos, nos paseamos por la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, vimos las distintas posturas, escuchamos a algunos voceros de medios de comunicación como Televen, Globovisión, programa de Convivencia y Paz, que también participaron varios medios comunitarios», explicó.

Corresponsabilidad de los actores

Durante la revisión del capítulo referido al papel de los comunicadores y la difusión de mensajes de violencia, Infante destacó la necesidad de evaluar el peso actual de los mecanismos de información y la corresponsabilidad entre los actores políticos y la prensa.

«Hemos tenido una jornada de debates, consulta pública nacional de este proceso de reforma de la Ley Constitucional contra el Odio, que ahora es la Ley por la Convivencia Democrática, la Paz, el Respeto. Dedicamos el debate de hoy al tema de los medios de comunicación: medios comunitarios, medios privados, el peso que tiene hoy en la comunicación y los mecanismos de información de la ciudadanía, de las redes sociales», señaló el parlamentario.

Asimismo, el primer vicepresidente de la AN explicó que el encuentro permitió contrastar distintas posturas a la luz de la Constitución Nacional, abordando el temor como un factor que afecta el ejercicio comunicacional desde distintos sectores, tanto en medios tradicionales como en experiencias comunitarias, recordando las agresiones sufridas por trabajadores de la emisora Radio Venceremos, en Carora.

«Se hablaba del miedo como un sentimiento que debe ser derrotado. El miedo que pueda tener un comunicador que en el ejercicio de su función pueda ser perseguido por alguna instancia del gobierno, pero también el miedo, por ejemplo, que los comunicadores populares de Radio Venceremos en Carora tuvieron (…) Tenemos que construir un país, pero sin miedo, un país sin odio», puntualizó el diputado.

La consulta pública continuará desplegada en distintos sectores del país con el objetivo de recoger propuestas que permitan consolidar el nuevo instrumento legal orientado a la paz y el respeto ciudadano.