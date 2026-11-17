Durante su intervención en la plenaria de este martes, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Pedro Infante, cuestionó a los sectores de oposición que critican la gira internacional de la presidenta Delcy Rodríguez y resaltó que la misma «está desbloqueando a Venezuela».

El parlamentario realizó este señalamiento durante el debate para autorizar a la primera mandataria a salir del país. Infante afirmó ante la bancada opositora que las medidas restrictivas contra la nación son producto de un bloqueo «¡que ustedes solicitaron!». «¡Sanciones que ustedes solicitaron! ¡Eso es lo que está haciendo la presidenta Delcy Rodríguez: desbloqueando nuestro país! Y les arde que lo esté haciendo y lo esté logrando, como en efecto está sucediendo de manera exitosa y extraordinaria», expresó.

El primer punto del orden del día consistió en «considerar la solicitud de autorización para la ausencia de la doctora Delcy Rodríguez Gómez, presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, fuera del territorio nacional», requerimiento que resultó aprobado por la plenaria.

Infante sostuvo que la jefa de Estado se encuentra cumpliendo funciones al frente del Ejecutivo nacional, «cuidando los intereses nacionales» y consolidando alianzas estratégicas. En este sentido, extendió una felicitación por el «exitoso viaje que ha tenido la presidenta en Türkiye, Catar y Emiratos Árabes Unidos, donde, además, sostuvo un buen encuentro con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva».

Asimismo, relató los desafíos económicos que ha enfrentado el país ante las sanciones internacionales: «Este país, con más de 1.000 medidas coercitivas unilaterales, bloqueo y sanciones, alcanzó los 1. 250. 000 barriles diarios de producción; y los países que está visitando la presidenta son potencias energéticas en petróleo y gas».

Igualmente, subrayó un hito alcanzado durante la gestión de la mandataria: «Este año, la presidenta Delcy Rodríguez exportó por primera vez en la historia la primera molécula de gas de este país». De igual forma, destacó que la presencia de la jefa de Estado en el escenario internacional posiciona a Venezuela en el debate sobre «la seguridad energética mundial, en momentos en que en aquella región existen conflictos muy serios en el estrecho de Ormuz, que todas y todos conocemos, y hoy Venezuela juega un papel fundamental ahí».

Fortalecimiento de nexos bilaterales

La diputada Vanesa Montero fue la encargada de presentar la solicitud ante la plenaria. En su intervención, destacó que la agenda de la mandataria «responde a una visión integral» e indicó que la misión internacional inicia con su participación al más alto nivel en la COP 31, en Türkiye.

«Eleva la voz firme de nuestro país para defender nuestro derecho soberano al desarrollo energético responsable. Y, en palabras de nuestra presidenta —quien exalta a Venezuela como un país energético—, no existe una contradicción inevitable entre el desarrollo energético y la protección ambiental, porque se trata de una transición justa que no apaga la economía, sino que la transforma», indicó.

Montero consideró que, «durante años, intentaron aislarnos en el mapa geopolítico, pero hoy respondemos con hechos. Venezuela no solamente está de pie, sino que acude a la COP 31 en Türkiye a hablar de justicia climática con la frente en alto, y llega a Catar y a los Emiratos Árabes como una potencia energética soberana, respetada y lista para construir prosperidad», precisó.

Carreño aclara los lapsos legales

Por su parte, el diputado Pedro Carreño respondió a los cuestionamientos sobre una supuesta extemporaneidad en la solicitud de la presidenta. Señaló que, conforme a la normativa, el trámite se realiza en la primera sesión dentro de los cinco días hábiles siguientes a la solicitud.

«La primera sesión es la de hoy, y hoy mismo fue incluida en cuenta, tal cual lo consagra el artículo 126, que establece fijar la fecha de su discusión dentro de los cinco días hábiles siguientes, salvo que exista una excepción de la norma: que la Asamblea Nacional lo declare de urgencia. Y fue declarada la urgencia; por cuanto fue leída en cuenta y, por lo tanto, incluida en el orden del día. Así que estamos cumpliendo con los extremos legales. Colegas diputados y diputadas, no van a poder, sin argumentos, sin fundamentación y sin legalidad, estigmatizar el trabajo de este Parlamento», subrayó.