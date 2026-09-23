Pedro Infante: La presidenta lleva la carga histórica de Bolívar a la ONU

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, destacó que por primera vez Venezuela es representada ante la ONU por una mujer que está llena de «dignidad y coraje» y que lleva la «carga histórica de Bolívar», ante la Asamblea General de la organización.

Tal señalamiento lo hizo durante su intervención en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, celebrada a propósito de aprobar un acuerdo de respaldo a la mandataria por su participación en la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas.

«Como dijo la presidenta en enero: No le tengamos miedo ni neguemos nunca la contradicción Monroe-Bolívar. Nos toca, nos corresponde dirimirla por la vía diplomática y ahí está la presidenta Delcy Rodríguez cumpliendo su papel», subrayó.

Afirmó que la mandataria está en las Naciones Unidas defendiendo los intereses del país, planteando la verdad de Venezuela.

«Yo me siento orgulloso de que, después de que en enero nos hayan bombardeado compañeros, estemos cuidando, defendiendo la República, la patria, el país, ante el escenario más importante del concierto internacional que es la Asamblea General de las Naciones Unidas».

Derrotamos a los que querían una guerra civil

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, destacó que no queda menor duda de que en Venezuela hay estabilidad política y que fueron derrotados quienes aspiraban a que hubiera una guerra civil.

«Yo creo que nadie puede negar que en este país hay estabilidad política. Hay paz. Derrotamos la violencia, derrotamos las aspiraciones de quienes querían que hubiese guerra civil en este país. Y la estabilidad política exige responsabilidad política de todas y de todos los que hacemos política, los que militamos en algún partido. Pero también exige entendimiento de todas y de todos. Pero también la estabilidad política —y debo señalar esto— no es con guarimbas, ni es pidiendo invasiones, ni pidiendo bombardeos, ni pidiendo sanciones. La estabilidad política es trabajando, dialogando, encontrándonos; y Venezuela va por ese camino en este momento», precisó el parlamentario.

Agregó que la violencia fue derrotada. Destacó que el sostenimiento de este clima de tranquilidad republicana requiere de un compromiso ético por parte de todos los sectores del espectro político nacional. «La estabilidad política exige responsabilidad política de todas y de todos los que hacemos política, los que militamos en algún partido, pero también exige entendimiento de todas y de todos», puntualizó.

Subrayó que, «el factor fundamental hoy es la unión nacional. Más allá de colores políticos, más allá de ideologías, más allá de religiones, la unión nacional para defender a Venezuela», expresó.

Agregó que no se niega que «hay problemas, hay dificultades, ¡claro que sí! Nuestro pueblo atraviesa dificultades, nuestra gente atraviesa dificultades, no nos vamos a parar aquí a negarlas. Pero hay un pueblo organizado también enfrentando esas dificultades, hay un pueblo entendiéndose, hay un pueblo construyendo en cada barrio, en cada comunidad, en cada condominio, incluso reconstruyendo sus edificios que fueron afectados en el doble terremoto del pasado 24 de junio. Hay en este país paz territorial».

Deben finalizar las medidas coercitivas

Infante también se refirió al bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales para que haya una definitiva recuperación económica.

«El bienestar social pasa por el trabajo, pasa por la producción. Pero el bienestar social, que tiene que ver con la recuperación económica, pasa porque le quiten definitivamente las más de mil medidas coercitivas unilaterales que tiene nuestro país, para que definitivamente cese el bloqueo económico contra nuestro país. Y quienes hoy dicen esas cosas en esta Asamblea, muchos de los que están representando esa fracción política en sus redes sociales, ustedes pidieron sanciones, pidieron bloqueo, pidieron medidas coercitivas unilaterales, incluso algunos pidieron bombardeo contra nuestro país. ¡Con doble moral hoy vienen a plantear estos temas!», apuntó.

El diputado aclaró que si bien hay un «país agotado», es sobre todo, «el agotamiento de la confrontación».

«Hay agotamiento de los que convocan a la violencia, a la irracionalidad política. Este acuerdo propone hoy, señoras y señores, la unión del país. La unión de todas y de todos, respetando cómo piensas tú. Yo respeto tu opinión política, respeto la de todos, tienes derecho a opinar distinto a mí, pero lo que se está defendiendo en Naciones Unidas es la República Bolivariana de Venezuela, es la patria, es el país, son los intereses de todas y de todos», concluyó.

Comandante Chávez se reunió también con mandatarios estadounidenses

También el vicepresidente de la Asamblea Nacional recordó que el comandante Hugo Chávez, sostuvo reuniones con los mandatarios estadounidenses.

«Aquí habló un compañero que por fin vencían dogmas y paradigmas. Mire, el comandante Hugo Chávez se reunió prácticamente con todos los presidentes de Estados Unidos. Y así lo está haciendo la presidenta Delcy Rodríguez.»

Puntualizó que Venezuela nunca ha negado su relacionamiento con Estados Unidos, «el correcto relacionamiento», machacó el diputado al cierre de su intervención.