Pedro Infante sobre la reforma de la Ley contra el odio: Es tiempo de legislar para la vida y el respeto

Durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional de este martes, el primer vicepresidente del Parlamento, diputado Pedro Infante, presentó los detalles del proyecto de reforma parcial de la Ley contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, señalando que esta iniciativa busca consolidar la estabilidad nacional y el entendimiento político.

Durante su alocución, el parlamentario enfatizó que la medida forma parte de un esfuerzo sostenido por el diálogo, asegurando que «esto se trata de una acción más que suma al esfuerzo sostenido por consolidar la estabilidad nacional, el diálogo político y la armonía nacional, la armonía social, la paz política».

Al profundizar en la discusión sobre la Ley contra el Odio dictada en 2017, Infante reconoció de manera autocrítica las fallas en su aplicación pasada. Al respecto, apuntó que si bien la normativa nació como respuesta a un contexto de violencia extrema, «su implementación, en algunos casos, fue incorrecta, indebida o abusiva». Pero Infante también hizo un recuento del origen de esta norma.

«La Ley Constitucional contra el Odio fue dictada en el año 2017, y hay quienes plantean que esa ley no debía existir, y yo podría estar de acuerdo con esa afirmación de que no debía existir esa ley, pero no debía existir porque nunca debió existir los hechos de violencia, el desborde de dolor, de muerte, de criminalización en torno a la política que hubo en aquel momento. Esa ley es hija de ese contexto, de esa situación, de ese momento. Esta ley declaraba una intención de paz en aquel contexto, en aquel momento, pero su implementación, como lo señaló la presidenta Delcy Rodríguez, en algunos casos fue incorrecta, indebida o abusiva, y lo asume con coraje, de manera autocrítica, de manera responsable. Hay quienes consideran esta ley como un instrumento de presión de persecución política y censura.. Además, han señalado que esta ley carece de definiciones claras y excesiva discrecionalidad en su aplicación», expresó.

Bajo esa premisa, el proyecto de reforma plantea transformar el enfoque punitivo en uno de carácter preventivo y educativo.. Entre los cambios médicos propuestos destacan la eliminación de las penas de prisión para sustituirlas por multas y trabajos comunitarios, así como el establecimiento de definiciones claras para evitar la discrecionalidad en su aplicación.

Infante también recordó que la iniciativa fue remitida a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, instancia que declaró la conformidad constitucional de la propuesta. Asimismo, el diputado exhortó a sus colegas parlamentarios a asumir la ley como un compromiso colectivo y un pacto de convivencia, advirtiendo que esta herramienta jurídica «no puede ni debe convertirse en un instrumento de lucha partidista» ni responder a intereses particulares de políticos opositores o de tendencia oficialista..

Para cerrar su intervención ante el pleno legislativo, el primer vicepresidente del parlamento reflexionó sobre la necesidad de sanar heridas sociales e invitó a dejar atrás los extremos mediante una célebre frase de Nelson Mandela: «Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, por su origen, por su opinión política o su religión. La gente aprende a odiar, y si pueden aprender a odiar, Parlamento también se les puede enseñar a amar».

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