Pérez Abad: acuerdo energético entre Venezuela y EEUU transformará modelo petrolero rentista

El diputado Miguel Pérez Abad presentó ante la plenaria de la Asamblea Nacional el proyecto de acuerdo en respaldo al «Convenio energético suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de los Estados Unidos de América».

El parlamentario catalogó esta alianza como la «más importante de los últimos 100 años en el país», destacando que transformará la matriz productiva nacional al superar el modelo rentista.

«Yo lo calificaría como el más importante de los últimos 100 años en el país, por sus implicaciones, por el alcance que tiene y la potencia que tiene para transformar el modelo productivo petrolero conocido, pasar del Estado rentista de la de la producción única de petróleo y la exportación para transformarnos en una verdadera potencia energética como en efecto lo es Venezuela, pero que requiere de inversiones, requiere de tecnología, recursos, nuevas tecnologías para poder potenciar ese tan importante que es finito, como lo dijo el maestro Uslar Pietri, que hay que colocarlo al servicio de la gente ya al servicio de la transformación productiva del país», dijo Pérez Abad ante la plenaria al momento de presentar el acuerdo.

El proyecto abarca el desarrollo estratégico de la industria hidrocarburífera mediante sustanciales aportes de capital y tecnología, en el cual se contempla la intervención en 17 campos petroleros, de los cuales 7 corresponden a áreas vírgenes que requieren infraestructura de superficie.

Asimismo, abarca el 22 % de las reservas probadas del país, garantizando de forma «irrenunciable e intangible la propiedad y la soberanía absoluta de la República sobre sus yacimientos». También se proyecta una inversión inicial ( Capex ) de entre 100.000 y 110.000 millones de dólares y se prevé sumar 1,5 millones de barriles diarios adicionales, con la meta de alcanzar progresivamente los 3 millones de barriles diarios.

Impacto socioeconómico y tecnológico

Pérez Abad precisó que el convenio facilitará el acceso a tecnologías de vanguardia para crudos pesados ​​y extrapesados, permitiendo una producción ambientalmente sostenible y orientada a reducir la huella de carbono. Además, el retorno directo a los mercados energéticos norteamericanos acortará distancias logísticas, disminuyendo costos de transporte y elevando los márgenes de rentabilidad.

«Estamos hablando de un incremento de 1.5 millones de barriles a los que ya tenemos, si estamos en 1.2 estaríamos llegando en 25 años a alrededor de 3 millones de barriles, lo que nos colocaría en una banda de expansión de la producción importante. El acceso a nuevas tecnologías, que nos parece que es vital, Venezuela requiere de nuevas tecnologías para el aprovechamiento, sobre todo en materia de crudos pesados y extrapesados», dijo.

En el ámbito macroeconómico, se calcula la generación de 3,6 millones de empleos directos e indirectos, así como la incorporación de miles de pequeñas y medianas empresas nacionales.

«Estamos haciendo referencia a colocarnos nuevamente en un nivel de competitividad que permita aumentar la rentabilidad de nuestros productos hidrocarburíferos. Y estas nuevas tecnologías van a permitir también hacer mucho más sostenible la producción petrolera, que es un tema también importantísimo para todo lo que tiene que ver con el manejo de la huella de carbono y lograr que nuestros productos sean ambientalmente sostenibles. Nos va a permitir además reinsertarnos en los mercados internacionales», argumentó..

El diputado subrayó que la entrada de divisas fortalecerá las reservas internacionales y el valor del bolívar, contribuyendo a la estabilidad del tipo de cambio y a la desaceleración de la inflación.

El documento aprobado por el Legislativo respalda formalmente el instrumento binacional como motor de recuperación económica. Asimismo, ratifica la propiedad estatal inalienable sobre los recursos e insta a orientar los ingresos generados hacia la mejora de la salud, la educación, los servicios públicos y la industria nacional, reconociendo el esfuerzo diplomático entre ambas gestiones.

A continuación, les presentamos el texto íntegro del acuerdo:

Considerando que el aprovechamiento soberano de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo demanda una gestión estratégica capaz de transformar la riqueza del subsuelo venezolano en soberanía operativa, capacidad productiva, tecnología de vanguardia e inversiones de capital a gran escala orientado a la comprensión efectiva del potencial energético en servicios públicos de calidad y un desarrollo económico a mediano y largo plazo para el bienestar de las venezolanas y venezolanos, que es imprescindible continuar impulsando la recuperación integral de nuestra industria petrolera, fuertemente afectada por las sanciones, a través del mecanismo de la diplomacia estratégica y la cooperación internacional, tomando en cuenta que Venezuela aporta su potencial energético y infraestructura, posición geográfica y vasta experiencia de su clase trabajadora, mientras que la contraparte internacional aporta tecnología y financiamiento, que la firma del histórico acuerdo binacional energético entre la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos de América supone a la nación un importante proyección de ingresos conforme a los supuestos económicos fiscales y productivos aplicables durante la vigencia del proyecto, que es un esquema operacional que resguarda de forma irrenunciable e intangible la propiedad y la soberanía absoluta de la República sobre sus yacimientos y recursos naturales, asegurando la transparencia, la integración en los niveles de producción, inversión e ingresos, conforme a lo consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en materia de hidrocarburos y demás leyes aplicables, con el propósito de convertir a Venezuela en una potencia energética global, bastión de prosperidad, empleo y futuro para las próximas generaciones, acuerdan.

Primero, respaldar el acuerdo binacional energético entre la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos como un instrumento estratégico de alto impacto para continuar la recuperación económica, la atracción de inversiones de capital y el desarrollo tecnológico productivo para la nación en el mediano y largo plazo.

Segundo, ratificar la plena soberanía y la inalienable propiedad del Estado venezolano sobre sus recursos, procurando que las condiciones fiscales y operativas garanticen una justa distribución del ingreso que contribuya al fortalecimiento de la salud, la educación, los servicios públicos y la industria nacional.

Tercero, reconocer el esfuerzo diplomático y la voluntad política demostrada por los equipos de gobierno de ambas naciones hicieron posible transformar las diferencias en cooperación energética respetuosa de la soberanía y orientada a los recursos concretos para nuestros pueblos.

Cuarto, invitar a los órganos y entes competentes del Estado venezolano a mantener mecanismos de información sobre los avances del convenio energético binacional de conformidad con la Constitución y las leyes. Quinto, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional.

Dado, firmado y sellado en Palacio Federal Legislativo de la Asamblea Nacional el primer día del mes de septiembre a los 2026, a los años 216 de la Independencia, 167 de la Federación y 27 de la Revolución Bolivariana.

La presidenta Delcy Rodríguez anunció el sábado en cadena nacional que se prevé el desarrollo de 17 campos estratégicos, con «un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo». Asimismo, explicó que, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, el país puede recibir 209.335 millones de dólares en virtud del convenio.