Pimentel: África debe tener mayor presencia en el Consejo de Seguridad

La República Bolivariana de Venezuela abogó este martes por ampliar la presencia de los países africanos en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

Esta propuesta forma parte de una reforma integral que busca fortalecer la representación de África en las instituciones multilaterales con equidad, legitimidad y justicia histórica.

El planteamiento se expuso durante la Reunión Ministerial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) con la Unión Africana.

La delegación venezolana, representada por el viceministro para África del Ministerio para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Yuri Pimentel, aseguró que durante los últimos años se ha avanzado progresivamente en el acercamiento entre la Celac y la Unión Africana.

“Los foros de alto nivel celebrados confirman la existencia de voluntad política y enorme posibilidades para llevar esta relación a un nuevo nivel estratégico”, consideró.

Enfatizó que África debe ser protagonista de su propio desarrollo, conforme a sus prioridades y aspiraciones, a fin de construir mayores convergencias entre las prioridades de la Celac y la Agenda 2063, traduciéndolas en cooperaciones concretas.

uestra historia común en una verdadera integración económica. Impulsamos la cooperación Sur-Sur para desarrollar capacidades técnicas, generar valor agregado y robustecer el tejido productivo regional, transformando el potencial de nuestros recursos en empleo y oportunidades de mercado”, destacó Pimentel.