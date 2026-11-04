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Postulaciones judiciales podrán entregarse mediante terceros acreditados

El Comité de Postulaciones Judiciales informó que la comparecencia para la entrevista correspondiente deberá ser personal y presencial por parte del postulado o postulada

Amarilis Palacios
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El Comité de Postulaciones Judiciales informó que los aspirantes a los cargos de Magistrados, Director de la Escuela Nacional de la Magistratura e Inspector General de tribunales podrán formalizar su registro a través de terceras personas.

A través de un comunicado difundido en las redes sociales de la Asamblea Nacional (AN), el Comité de Postulaciones destaca que “las aspiraciones a los cargos de Magistrados, Director de la Escuela Nacional de la Magistratura e Inspector General de Tribunales podrán ser formalizadas por medio de un tercero acreditado mediante documento autenticado. Sin embargo, la institución aclaró que la fase de entrevistas se mantendrá bajo la modalidad estrictamente personal y de presencia”.

Asimismo, señala que la comparecencia para la entrevista correspondiente deberá ser únicamente personal y presencial por parte del postulado o postulada.

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